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Brasileiro é anunciado como piloto titular fora da Fórmula 1

Enzo Fittipaldi assume vaga na Fórmula E ao lado de zz

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 16:23
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Enzo Fittipaldi comemorando na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram: @enzofitti)
Enzo Fittipaldi comemorando na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram: @enzofitti)

Enzo Fittipaldi vai trocar os monopostos tradicionais pelos carros elétricos em 2027. O brasileiro foi confirmado como piloto titular da Lola para a temporada 2026/27 da Fórmula E, dando um novo passo na carreira internacional. A contratação acontece depois de um ano de destaque na Indy NXT, competição em que terminou na segunda colocação.

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A mudança representa a chegada de Enzo a um campeonato diferente daqueles que marcaram sua formação no automobilismo. Aos 25 anos, o piloto terá pela frente um desafio que exige adaptação não apenas ao carro, mas também às características das corridas da Fórmula E. A experiência acumulada em categorias como Fórmula 2 e Indy NXT será parte da bagagem para essa nova fase.

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A Lola terá Enzo como companheiro do israelense Robert Shwartzman. O brasileiro assume o lugar de Lucas di Grassi, que anunciou o encerramento de sua carreira, e será o representante do país na equipe britânica na próxima temporada.

Lucas Di Grassi comemora vitória no Fórmula E
Lucas Di Grassi comemora vitória no Fórmula E (Foto: ABT Motorsport)

Novo desafio depois de uma carreira nos monopostos

A trajetória de Enzo reúne passagens por diferentes campeonatos de formação e acesso às principais categorias do automobilismo. O brasileiro conquistou a Fórmula 4 Italiana, foi vice-campeão da Fórmula Regional Europeia e chegou à Fórmula 2, onde somou duas vitórias e 13 pódios. Mais recentemente, disputou a Indy NXT e ficou com o vice-campeonato de 2026.

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A Fórmula E também não será seu primeiro contato com a tecnologia dos carros elétricos. Em 2024, Fittipaldi participou de uma sessão de testes para estreantes em Berlim, na Alemanha, quando representou a Jaguar. Desta vez, porém, a experiência será diferente: ele terá um assento permanente e precisará desenvolver o trabalho ao longo de todo o calendário.

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Quando começa a temporada 2026/27 da Fórmula E?

Enzo já participa das atividades de desenvolvimento do T004, carro da geração GEN4 que será utilizado pela Lola no próximo campeonato. O projeto é desenvolvido em parceria com a Yamaha e representa uma nova etapa técnica para a categoria.

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O calendário também passou por mudanças antes mesmo da primeira corrida. A abertura estava prevista para dezembro, com uma rodada dupla em Jeddah, na Arábia Saudita, mas a etapa foi adiada em meio às incertezas provocadas pelo conflito no Oriente Médio. Com isso, a temporada começará em 16 de janeiro, no ePrix da Cidade do México.

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