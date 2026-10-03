AO VIVO: siga a classificação do GP do Bahrein, etapa da F1
Sessão define a décima sexta pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 2 e 4 de outubro, para o GP do Bahrein. Os pilotos já estiveram nas pistas de Sepang, na Malásia, para os treinos e, para fechar o sábado (3), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
Tempo real da classificação do GP do Bahrein na F1
*EM ATUALIZAÇÃO
- Relembre como foi o GP do Azerbaijão:
- Classificação do GP do Bahrein começa em 30 minutos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Previsão de chuva para etapa
O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
Tudo sobre
Fórmula 1
Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do BahreinHá 3 horas
Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)Há 5 horas
Fórmula 1
F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com BortoletoHá 9 horas
Fórmula 1
Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncioHá 14 horas
Fórmula 1
Verstappen demonstra otimismo após treino na Malásia: 'Bom começo'Há 17 horas
Fórmula 1
Russell aponta favorito para pole position no GP da MalásiaHá 17 horas
Mais LANCE!