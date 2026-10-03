AO VIVO: siga a classificação do GP do Bahrein, etapa da F1

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 2 e 4 de outubro, para o GP do Bahrein. Os pilotos já estiveram nas pistas de Sepang, na Malásia, para os treinos e, para fechar o sábado (3), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Tempo real da classificação do GP do Bahrein na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Relembre como foi o GP do Azerbaijão:

Classificação do GP do Bahrein começa em 30 minutos

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Previsão de chuva para etapa

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

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Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.