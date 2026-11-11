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GP de São Paulo em risco? STF obriga Prefeitura a divulgar contratos da F1

Decisão encerra disputa judicial iniciada sobre a realização da etapa em Interlagos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 14:51
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Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1
Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Quanto custa para São Paulo receber uma etapa da Fórmula 1? Quais são as obrigações assumidas pelo município e quais contrapartidas estão previstas nos acordos com as empresas responsáveis pelo evento? Essas são algumas das informações que poderão ser esclarecidas com a divulgação dos documentos relacionados ao GP de São Paulo, após uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A discussão sobre o acesso aos contratos se arrastava desde 2021, quando o cidadão Igor Rabelo Melo acionou a Justiça para consultar os registros administrativos da realização da corrida em Interlagos. A Prefeitura tentou preservar o conteúdo dos acordos, mas não conseguiu reverter o entendimento favorável à transparência. Em 14 de outubro de 2026, o processo transitou em julgado, encerrando a possibilidade de novos recursos.

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Na avaliação do STF, o fato de os contratos envolverem empresas privadas e compromissos comerciais não elimina a responsabilidade do poder público de prestar contas. O ministro Flávio Dino foi responsável por rejeitar os argumentos apresentados pelo município, entendimento que acabou mantido pela Primeira Turma da Corte em agosto, por unanimidade.

A decisão não significa que qualquer informação comercialmente sensível precise ser exposta sem restrições. O entendimento permite que dados específicos recebam proteção quando houver justificativa, mas impede que a confidencialidade seja utilizada como argumento para esconder integralmente os acordos.

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Por que a Prefeitura tentou impedir a divulgação?

A administração municipal sustentou que a confidencialidade fazia parte das exigências da organização internacional da Fórmula 1. Segundo a Prefeitura, desrespeitar essas condições poderia provocar consequências graves, incluindo o rompimento dos contratos e até o risco de a cidade perder a etapa. O município também alegou que a determinação judicial interferia nas decisões do Executivo.

O entendimento do STF foi diferente. Para Flávio Dino, um acordo firmado com uma empresa privada não pode retirar do poder público uma obrigação estabelecida pela Constituição. O interesse comercial das partes, portanto, não seria suficiente para justificar o sigilo de toda a documentação.

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A ordem envolve os contratos e procedimentos administrativos relacionados à Formula One World Championship Limited e à MC Brazil Motorsport Holdings. A Prefeitura informou que tomará as providências necessárias para cumprir a determinação depois de receber a intimação formal.

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GP de São Paulo seguirá no calendário até 2035

Enquanto os documentos aguardam divulgação, a permanência da Fórmula 1 em Interlagos já está assegurada por mais alguns anos. No dia 4 de novembro, a Prefeitura autorizou a prorrogação do acordo com a MC Brazil Motorsport Holdings, estendendo a realização da corrida até 2035.

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A renovação contempla cinco edições adicionais, de 2031 a 2035. Com isso, a etapa brasileira continuará no calendário durante a próxima década, embora os detalhes financeiros e as contrapartidas dos contratos ainda precisem ser conhecidos.

Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1
Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
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