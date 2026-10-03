GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

A Fórmula 1 chega à 16ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (3). Max Verstappen garantiu a primeira pole position do ano, em Sepang, após superar Lewis Hamilton e Kimi Antonelli na disputa pelo topo. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 10ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.

➡️ Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

Veja grid de largada no Bahrein

Posição Piloto Equipe Tempo Diferença 1 Max Verstappen Red Bull 1:35.130 — 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:35.428 +0.298 3 Kimi Antonelli Mercedes 1:35.631 +0.501 4 Charles Leclerc Ferrari 1:35.666 +0.536 5 Lando Norris McLaren 1:35.757 +0.627 6 Oscar Piastri McLaren 1:35.762 +0.632 7 George Russell Mercedes 1:35.871 +0.741 8 Pierre Gasly Alpine 1:37.210 +2.080 9 Gabriel Bortoleto Audi 1:37.673 +2.543 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:37.023 — 11 Fernando Alonso Aston Martin 1:37.220 — 12 Carlos Sainz Williams 1:37.527 — 13 Isack Hadjar* Red Bull 1:35.558 +0.428 14 Lance Stroll Aston Martin 1:37.566 — 15 Nico Hulkenberg Audi 1:37.970 — 16 Oliver Bearman Haas 1:37.980 — 17 Esteban Ocon Haas 1:38.233 — 18 Alexander Albon Williams 1:38.600 — 19 Valtteri Bottas Cadillac 1:38.611 — 20 Sergio Pérez Cadillac 1:38.933 — 21 Franco Colapinto* Alpine — — 22 Arvid Lindblad* Racing Bulls — —

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Previsão de chuva em Sepang

Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

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