GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Kimi Antonelli e Lewis Hamilton lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 10º
A Fórmula 1 chega à 16ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (3). Max Verstappen garantiu a primeira pole position do ano, em Sepang, após superar Lewis Hamilton e Kimi Antonelli na disputa pelo topo. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 10ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.
➡️ Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein
Veja grid de largada no Bahrein
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Diferença
1
Max Verstappen
Red Bull
1:35.130
—
2
Lewis Hamilton
Ferrari
1:35.428
+0.298
3
Kimi Antonelli
Mercedes
1:35.631
+0.501
4
Charles Leclerc
Ferrari
1:35.666
+0.536
5
Lando Norris
McLaren
1:35.757
+0.627
6
Oscar Piastri
McLaren
1:35.762
+0.632
7
George Russell
Mercedes
1:35.871
+0.741
8
Pierre Gasly
Alpine
1:37.210
+2.080
9
Gabriel Bortoleto
Audi
1:37.673
+2.543
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:37.023
—
11
Fernando Alonso
Aston Martin
1:37.220
—
12
Carlos Sainz
Williams
1:37.527
—
13
Isack Hadjar*
Red Bull
1:35.558
+0.428
14
Lance Stroll
Aston Martin
1:37.566
—
15
Nico Hulkenberg
Audi
1:37.970
—
16
Oliver Bearman
Haas
1:37.980
—
17
Esteban Ocon
Haas
1:38.233
—
18
Alexander Albon
Williams
1:38.600
—
19
Valtteri Bottas
Cadillac
1:38.611
—
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:38.933
—
21
Franco Colapinto*
Alpine
—
—
22
Arvid Lindblad*
Racing Bulls
—
—
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Previsão de chuva em Sepang
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
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