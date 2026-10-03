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GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Kimi Antonelli e Lewis Hamilton lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 10º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 14:20
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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

A Fórmula 1 chega à 16ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (3). Max Verstappen garantiu a primeira pole position do ano, em Sepang, após superar Lewis Hamilton e Kimi Antonelli na disputa pelo topo. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 10ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.

➡️ Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

Veja grid de largada no Bahrein

PosiçãoPilotoEquipeTempoDiferença

1

Max Verstappen

Red Bull

1:35.130

2

Lewis Hamilton

Ferrari

1:35.428

+0.298

3

Kimi Antonelli

Mercedes

1:35.631

+0.501

4

Charles Leclerc

Ferrari

1:35.666

+0.536

5

Lando Norris

McLaren

1:35.757

+0.627

6

Oscar Piastri

McLaren

1:35.762

+0.632

7

George Russell

Mercedes

1:35.871

+0.741

8

Pierre Gasly

Alpine

1:37.210

+2.080

9

Gabriel Bortoleto

Audi

1:37.673

+2.543

10

Liam Lawson

Racing Bulls

1:37.023

11

Fernando Alonso

Aston Martin

1:37.220

12

Carlos Sainz

Williams

1:37.527

13

Isack Hadjar*

Red Bull

1:35.558

+0.428

14

Lance Stroll

Aston Martin

1:37.566

15

Nico Hulkenberg

Audi

1:37.970

16

Oliver Bearman

Haas

1:37.980

17

Esteban Ocon

Haas

1:38.233

18

Alexander Albon

Williams

1:38.600

19

Valtteri Bottas

Cadillac

1:38.611

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:38.933

21

Franco Colapinto*

Alpine

22

Arvid Lindblad*

Racing Bulls

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Previsão de chuva em Sepang

Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)
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