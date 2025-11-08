AO VIVO: Acompanhe a corrida sprint do GP do Brasil na F1 2025

A Fórmula 1 realiza, na manhã deste sábado (8), a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 11h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! a corrida sprint na F1.

Como está sendo a corrida do GP do Brasil de F1?

*EM ATUALIZAÇÃO

Bandeira amarela: Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson

Verstappen, Leclerc e Hamilton ganham posições; Bortoleto perde uma

É DADA A LARGADA! Lando Norris larga bem demais

Os pilotos fazem volta de aquecimento

Relembre o grid de largada da sprint

Pré-corrida

O tempo está mudando! Ventos fortes agitam as árvores nos arredores de Interlagos.

Muitos cambistas no entorno de Interlagos. Torcedores sem ingresso buscam última chance de ver o GP de perto.

Torcedores procuram cambistas para comprar ingresso da F1 (Foto: Reprodução)

Momento nostalgia: Michael Schumacher enfrentaram o Palmeiras, com Rubens Barrichello, no futebol antes do GP do Brasil em 2004.

Abriram os portões de vez! Filas diminuíram bastante na entrada do GP do Brasil.

UFA! Por enquanto, ainda não há sinais de chuvas em Interlagos.

A torcida do argentino Franco Colapinto marcando presença em São Paulo.

Torcida argentina no GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Isabella Zuppo/Lance!)

Mais de 2 horas antes do início da prova, as filas já dão voltas por Interlagos.

Lando Norris lidera treino livre e classificação

Após início complicado, Lando Norris aproveitou os minutos finais do único treino livre do GP do Brasil na F1 2025 com maestria na manhã desta sexta-feira (7). O britânico brilhou com os compostos médios e assumiu a liderança após o fim do relógio para desbancar Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, no Autódromo de Interlagos. Enquanto Gabriel Bortoleto fazia excelente 5º lugar, o australiano e Nico Hulkenberg fechavam o pódio.

De pneus macios, os pilotos voltaram à pista para a última sessão da classificação para a corrida sprint. Lando Norris confirmou o favoritismo e conquistou a pole position. A surpresa da atividade ficou com Kimi Antonelli em segundo lugar, seguido de Oscar Piastri, em terceiro. Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, ficou na 10ª posição, enquanto o brasileiro largará em 13º.

Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

Lando Norris durante primeiro treino livre do GP de Interlagos na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

GP do Brasil de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

GP do Brasil

21ª rodada - F1

📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos

👁️ Onde assistir: Band e F1TV

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real