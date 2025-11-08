AO VIVO: Acompanhe a corrida sprint do GP do Brasil na F1 2025
Corrida acontece neste sábado (8) em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
A Fórmula 1 realiza, na manhã deste sábado (8), a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 11h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! a corrida sprint na F1.
➡️ Veja como foi a pole de Lando Norris para a corrida sprint no GP do Brasil
➡️ Entre história e curiosidades, conheça o GP do Brasil na F1
Como está sendo a corrida do GP do Brasil de F1?
*EM ATUALIZAÇÃO
- Bandeira amarela: Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson
- Verstappen, Leclerc e Hamilton ganham posições; Bortoleto perde uma
- É DADA A LARGADA! Lando Norris larga bem demais
- Os pilotos fazem volta de aquecimento
- Relembre o grid de largada da sprint
Pré-corrida
- O tempo está mudando! Ventos fortes agitam as árvores nos arredores de Interlagos.
- Muitos cambistas no entorno de Interlagos. Torcedores sem ingresso buscam última chance de ver o GP de perto.
➡️ O que está em jogo para os pilotos no GP do Brasil de F1?
- Momento nostalgia: Michael Schumacher enfrentaram o Palmeiras, com Rubens Barrichello, no futebol antes do GP do Brasil em 2004.
- Abriram os portões de vez! Filas diminuíram bastante na entrada do GP do Brasil.
- UFA! Por enquanto, ainda não há sinais de chuvas em Interlagos.
- A torcida do argentino Franco Colapinto marcando presença em São Paulo.
- Mais de 2 horas antes do início da prova, as filas já dão voltas por Interlagos.
Lando Norris lidera treino livre e classificação
Após início complicado, Lando Norris aproveitou os minutos finais do único treino livre do GP do Brasil na F1 2025 com maestria na manhã desta sexta-feira (7). O britânico brilhou com os compostos médios e assumiu a liderança após o fim do relógio para desbancar Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, no Autódromo de Interlagos. Enquanto Gabriel Bortoleto fazia excelente 5º lugar, o australiano e Nico Hulkenberg fechavam o pódio. ➡️ Veja os lances por minutagem da sessão de testes.
De pneus macios, os pilotos voltaram à pista para a última sessão da classificação para a corrida sprint. Lando Norris confirmou o favoritismo e conquistou a pole position. A surpresa da atividade ficou com Kimi Antonelli em segundo lugar, seguido de Oscar Piastri, em terceiro. Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, ficou na 10ª posição, enquanto o brasileiro largará em 13º. ➡️ Veja lance a lance da classificação na F1
Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?
O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.
GP do Brasil de F1: horário e onde assistir
✅ FICHA TÉCNICA
GP do Brasil
21ª rodada - F1
📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
