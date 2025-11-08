menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a corrida sprint do GP do Brasil na F1 2025

Corrida acontece neste sábado (8) em São Paulo, no Autódromo de Interlagos

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/11/2025
09:19
Atualizado há 0 minutos
Gabriel Bortoleto e Oscar Piastri no treino livre do GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto e Oscar Piastri no treino livre do GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fórmula 1 realiza, na manhã deste sábado (8), a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 11h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! a corrida sprint na F1.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Veja como foi a pole de Lando Norris para a corrida sprint no GP do Brasil
➡️ Entre história e curiosidades, conheça o GP do Brasil na F1

Como está sendo a corrida do GP do Brasil de F1?

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Bandeira amarela: Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson
  1. Verstappen, Leclerc e Hamilton ganham posições; Bortoleto perde uma
  • É DADA A LARGADA! Lando Norris larga bem demais
  1. Os pilotos fazem volta de aquecimento
  • Relembre o grid de largada da sprint

Pré-corrida

  • O tempo está mudando! Ventos fortes agitam as árvores nos arredores de Interlagos.
  • Muitos cambistas no entorno de Interlagos. Torcedores sem ingresso buscam última chance de ver o GP de perto.
Torcedores procuram cambistas para comprar ingresso da F1 (Foto: Reprodução)
Torcedores procuram cambistas para comprar ingresso da F1 (Foto: Reprodução)

➡️ O que está em jogo para os pilotos no GP do Brasil de F1?

  1. Momento nostalgia: Michael Schumacher enfrentaram o Palmeiras, com Rubens Barrichello, no futebol antes do GP do Brasil em 2004.
  • Abriram os portões de vez! Filas diminuíram bastante na entrada do GP do Brasil.
  • UFA! Por enquanto, ainda não há sinais de chuvas em Interlagos.
  1. A torcida do argentino Franco Colapinto marcando presença em São Paulo.
Torcida argentina no GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Isabella ZUppo/Lance!)
Torcida argentina no GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Isabella Zuppo/Lance!)
  1. Mais de 2 horas antes do início da prova, as filas já dão voltas por Interlagos.

Lando Norris lidera treino livre e classificação

Após início complicado, Lando Norris aproveitou os minutos finais do único treino livre do GP do Brasil na F1 2025 com maestria na manhã desta sexta-feira (7). O britânico brilhou com os compostos médios e assumiu a liderança após o fim do relógio para desbancar Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, no Autódromo de Interlagos. Enquanto Gabriel Bortoleto fazia excelente 5º lugar, o australiano e Nico Hulkenberg fechavam o pódio. ➡️ Veja os lances por minutagem da sessão de testes.

De pneus macios, os pilotos voltaram à pista para a última sessão da classificação para a corrida sprint. Lando Norris confirmou o favoritismo e conquistou a pole position. A surpresa da atividade ficou com Kimi Antonelli em segundo lugar, seguido de Oscar Piastri, em terceiro. Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, ficou na 10ª posição, enquanto o brasileiro largará em 13º. ➡️ Veja lance a lance da classificação na F1

continua após a publicidade

Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

Lando Norris durante primeiro treino livre do GP de Interlagos na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
Lando Norris durante primeiro treino livre do GP de Interlagos na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Brasil de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
GP do Brasil
21ª rodada - F1

📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV

continua após a publicidade

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias