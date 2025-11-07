O que está em jogo para os pilotos no GP do Brasil de F1?

O Grande Prêmio de São Paulo de F1 marca a chegada da categoria ao Brasil. Por ser uma das últimas provas da temporada, Interlagos é o palco de grandes disputas e decisões. Em 2025, não há chance do título de pilotos sair aqui. Entretanto, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, postulantes ao título tem muita coisa em jogos. Lewis Hamilton e Gabriel Bortoleto, fora da disputa pelo troféu, também podem mostrar muita coisa em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: veja simulação de carro da F1 no Autódromo de Guaratiba, no Rio

Lando Norris: manter a liderança da F1

Tendo perdido a liderança do campeonato de pilotos da F1 antes da metade da temporada, agora Lando Norris tem a vantagem de um ponto sobre Oscar Piastri, segundo colocado. O britânico precisa superar Piastri para se manter líder. Não é um trabalho fácil.

Não é só superar o colega, também é necessário evitar se expor a qualquer confusão que possa o tirar da pista, seja na sprint de sábado ou na corrida de domingo. Mesmo sem a decisão, para ele está em jogo a liderança.

continua após a publicidade

Lando Norris, da McLaren, em coletiva do GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Oscar Piastri: voltar a liderar

A matemática é simples aqui: como dito antes, basta Piastri superar Norris para voltar a liderar a F1. Entretanto, não vale tudo para o australiano. Assim como o oponente da equipe, ele também não pode correr muitos riscos, mas também não pode dar o braço a torcer.

O australiano também pode, em Interlagos, voltar a ter bons resultados na F1, já que vem em baixa nas corridas.

Oscar Piastri, líder do campeonato, bate no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)

Max Verstappen: conseguir alguma vontade

No ano passado, na chuva, Verstappen largou de uma posição ruim e vencer a prova. Para este ano, ele precisa de uma campanha parecida em Interlagos. Com 36 pontos de desvantagem para o líder Norris, ele pode conseguir tirar alguma diferença por aqui, precisando superar o inglês e o australiano. Em São Paulo tem 33 pontos em jogo.

continua após a publicidade

Max Verstappen no paddock do GP do México (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lewis Hamilton: primeiro pódio

Já o britânico e estreante pela Ferrari continua em busca de suas primeiras conquistas pela equipe tradicional. Ele já venceu uma sprint neste ano. Quem sabe, mais uma vez, ele é motivado aqui no Brasil? Em 2021, Hamilton fez um fim de semana histórico.

Será que ele vai brilhar novamente?

Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON / AFP)

Gabriel Bortoleto: correndo com o povo na F1

A expectativa de vitória ou pódio para Bortoleto são baixas. Mas, para ele, chegar na zona de pontos já uma vitória. Fazer isso em casa, seria muito especial, torcida não vai faltar. O brasileiro já revelou estar animado para correr com o "seu povo", como ele mesmo descreve.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Como dito no início, as expectativas são baixas, mas já vimos que Interlagos é o circuito onde o improvável também é provável.