Narrador da Fórmula 1 na Band analisa favoritismo no GP do Brasil; veja
Corrida acontece neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos
- Matéria
- Mais Notícias
Após os treinos e a Classificação Sprint na última sexta-feira (7), o GP do Brasil de Fórmula 1 segue a todo vapor neste sábado (8). Às 11h30 acontece a Corrida Sprint, enquanto a classificação para corrida acontece às 15h. Narrador da categoria na Band, Sergio Mauricio descartou favoritismo e apontou equilíbrio entre os pilotos.
- O campeonato está muito equilibrado, com Norris um ponto à frente, o Verstappen alguns pontos atrás... Vai ser uma disputa intensa e talvez o clima possa influenciar, como aconteceu nos dois últimos anos. Não dá para cravar um resultado. A gente nunca pode descartar um Hamilton, o Leclerc, o Piastri quer ganhar para reassumir a liderança... Acho que vai ser um final de semana espetacular - disse Sergio Mauricio, em entrevista ao Lance!.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Gabriel Bortoleto foi eliminado no SQ2 no último sábado (7) e largará na 14ª posição na disputa desde sábado (8), no Autódromo de Interlagos. Após o desempenho, o único brasileiro da Fórmula 1 pediu desculpas aos fãs, mas prometeu força máxima nas próximas atividades.
- Acho que é aprendizado. É minha primeira vez aqui em Interlagos também. Muita coisa diferente. Tô muito feliz de estar pilotando aqui na frente dos fãs. Desculpa por não ter ido pro SQ3 hoje, mas amanhã a gente vai com tudo. E, se Deus quiser, a gente consegue - disse Bortoleto, em entrevista à "Band".
GP do Brasil de Fórmula 1: horários e onde assistir
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias