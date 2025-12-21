Vettel comenta atuação de Verstappen na F1: 'O mais assustador'

Max Verstappen, da Red Bull, terminou a temporada da F1 2025 com o vice-campeonato do Mundial de Pilotos, a apenas dois pontos do campeão Lando Norris, da McLaren. O holandês conquistou esse resultado após uma campanha histórica na volta das férias, em que se recuperou de uma diferença de impressionantes 104 pontos.

No GP de São Paulo, em uma corrida brilhante de recuperação, Verstappen largou dos boxes e cruzou a linha de chegada na terceira posição. Durante aquele GP, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, em entrevista ao podcast Beyond the Grid, destacou um ponto "assustador" do piloto.

— O mais assustador é que ele está melhorando. Sabemos que ele é bom, mas ainda está melhorando. Ainda tem fome, ainda está disposto a aprender. Acho que ele está trabalhando muito duro nos bastidores também, e é isso que o torna tão forte. E, é claro, ele é abençoado com muito talento, mas mesmo que seja um dos pilotos mais talentosos do grid, acho que, em última análise, o que o torna tão forte... é sempre uma combinação — disse Vettel.

Carreira de Max Verstappen na F1

Max Verstappen fez sua primeira temporada na Fórmula 1 em 2015. Desde 2016, corre pela Red Bull. O holandês se consagrou tetracampeão consecutivo entre os anos de 2021 e 2024, além de ter terminado 2019 e 2020 no terceiro lugar. Atualmente, é vice-campeão da F1.

