Fórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a Classificação Sprint do GP de São Paulo na F1 2025

Classificação acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 15h30 (de Brasília)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/11/2025
12:45
Max Verstappen no primeiro treino livre do GP de Interlagos (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
Max Verstappen no primeiro treino livre do GP de Interlagos (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
Fórmula 1 realiza, nesta sexta-feira (7), a segunda atividade do Grande Prêmio de São Paulo, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 15h30 (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! a classificação da Corrida Sprint na F1.

Como está sendo a corrida do GP do São Paulo de F1?

*EM ATUALIZAÇÃO

Pré classificação

  • Logo pela manhã o primeiro dia de F1 começou caótico em Interlagos, com confusão nas filas para pessoas com deficiências

Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

Lando Norris durante primeiro treino livre do GP de Interlagos (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
GP do São Paulo de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
GP do São Paulo
20ª rodada - F1

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de novembro, às 11h30 (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

