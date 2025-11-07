AO VIVO: Acompanhe a Classificação Sprint do GP de São Paulo na F1 2025

A Fórmula 1 realiza, nesta sexta-feira (7), a segunda atividade do Grande Prêmio de São Paulo, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 15h30 (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! a classificação da Corrida Sprint na F1.

Como está sendo a corrida do GP do São Paulo de F1?

*EM ATUALIZAÇÃO

Pré classificação

Logo pela manhã o primeiro dia de F1 começou caótico em Interlagos, com confusão nas filas para pessoas com deficiências

Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

Lando Norris durante primeiro treino livre do GP de Interlagos (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

GP do São Paulo de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

GP do São Paulo

20ª rodada - F1

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de novembro, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos

👁️ Onde assistir: Band e F1TV

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real