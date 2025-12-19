F1: Verstappen admite que 'sente pena' de Hamilton na Ferrari

Max Verstappen conseguiu dar a volta por cima na segunda metade da temporada 2025 da Fórmula 1, mas viu um de seus principais rivais históricos enfrentar um ano complicado com a equipe. Em entrevista à emissora holandesa Viaplay, o piloto da Red Bull analisou a fase de Lewis Hamilton na Ferrari e lamentou as dificuldades enfrentadas pelo britânico.

— Para ele, obviamente não foi uma temporada agradável na Ferrari. Dá para perceber isso em todos os lugares, especialmente nas comunicações de rádio. Sinceramente, eu sinto pena dele. Não sei se ele vai parar, mas ele não está desistindo; com certeza continuará lá. Mas não é legal ver isso - comentou Max.

Aos 40 anos, Hamilton figura entre os pilotos mais experientes do grid. Com sete títulos mundiais no currículo (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), o futuro do heptacampeão é alvo constante de especulação. Questionado sobre a longevidade dos atletas na elite do automobilismo, Verstappen acredita que a motivação varia de acordo com cada indivíduo.

— Depende um pouco da personalidade. Algumas pessoas ficam mais tempo. Também depende do seu nível e do que você conquistou no passado - explicou.

Max Verstappen e Lewis Hamilton têm os maiores salários da Fórmula 1. (Fotos: Divulgação/F1)

Max revela conversa com Alonso sobre longevidade na Fórmula 1

Durante a viagem para o GP do Catar, Verstappen conversou com o piloto mais experiente do grid, Fernando Alonso, sobre as principais dificuldades físicas e mentais impostas pela idade. Aos 44 anos, o espanhol defende atualmente a Aston Martin, mas carrega no currículo passagens históricas por equipes como McLaren, Renault e Ferrari.

— Eu estava no avião com o Fernando para o Catar e achei interessante saber a opinião dele. Ele tem 44 anos, então perguntei como era. Ele me disse que são, principalmente, as restrições físicas. Sim, você sente mais dor. Esses carros já não são os mais agradáveis de dirigir, realmente não são confortáveis. E, à medida que envelhecemos, sentimos mais nos ombros, nas costas e no pescoço. É preciso muito mais esforço para manter tudo em ordem - revelou Verstappen.

O holandês também refletiu sobre o seu próprio futuro, indicando que não se vê competindo em alto nível por tantas décadas quanto seus rivais mais velhos.