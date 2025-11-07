Segundo dia do GP do Brasil de F1 tem alerta de condições climáticas severas
São esperadas chuvas fortes e descargas elétricas
Esta sexta-feira (7) marcou o primeiro dia de atividades do Grande Prêmio de Fórmula 1 (F1) 2025, com o treino livre e a classificação para a sprint. As sessões, no Autódromo de Interlagos, ocorreram sem chuvas, cenário que deve mudar no final de semana. No sábado, acontece a corrida sprint e a classificação. Já o domingo é dia do ponto alto do GP, com a disputa principal.
Segundo comunicado da companhia de energia de São Paulo, há a formação de um ciclone extratropical que sai da região Sul em direção ao estado. Com isso, entre a noite de hoje (7) e amanhã (8), são esperadas rajadas de vento entre 50 km/h e 90 km/h. Além disso, a probabilidade da ocorrência de chuvas fortes e descargas elétricas é alta.
Diante dessas condições, foi ativado um plano de contigência no estado de São Paulo, com mais equipes em campo e canais de atendimento à população. A região do Autódromo de Interlagos, local do Grande Prêmio de Fórmula 1, terá reforço no suporte à população.
GP do Brasil de F1: horário e onde assistir
📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de novembro, às 11h30 (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV
SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
