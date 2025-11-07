menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: Acompanhe o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025

Prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlados, às 11h30 (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 07/11/2025
10:57
Atualizado há 1 minutos
Filas intensas nos arredores de Interlagos para o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
imagem cameraFilas intensas nos arredores de Interlagos para o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 realiza, nesta sexta-feira (7), a primeira atividade do Grande Prêmio de São Paulo, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 11h30 (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! o treino livre da F1.

continua após a publicidade

Relacionadas

🔻 ABANDONOS: -

➡️ O que está em jogo para os pilotos no GP do Brasil de F1?

Como está sendo a corrida do GP do São Paulo de F1?

*EM ATUALIZAÇÃO

11h06 - As filas enchem os arredores do Autódromo de Interlagos antes do treino livre

Filas intensas nos arredores de Interlagos para o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Filas intensas nos arredores de Interlagos para o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

11h00 - 30 minutos para o treino livre!

Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

➡️ Do 'S do Senna' à 'Junção': saiba a origem dos nomes das curvas de Interlagos

GP do São Paulo de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
GP do São Paulo
20ª rodada - F1

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de novembro, às 11h30 (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV

continua após a publicidade

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto na classificação do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto na classificação do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias