AO VIVO: Acompanhe o treino livre do GP de São Paulo na F1 2025

Prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlados, às 11h30 (de Brasília)
A Fórmula 1 realiza, nesta sexta-feira (7), a primeira atividade do Grande Prêmio de São Paulo, 21ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, às 11h30 (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance! o treino livre da F1.
Como está sendo a corrida do GP do São Paulo de F1?
*EM ATUALIZAÇÃO
11h06 - As filas enchem os arredores do Autódromo de Interlagos antes do treino livre
11h00 - 30 minutos para o treino livre!
Clima chuvoso preocupa a F1 em Interlagos?
O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.
GP do São Paulo de F1: horário e onde assistir
✅ FICHA TÉCNICA
GP do São Paulo
20ª rodada - F1
📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de novembro, às 11h30 (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV
SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre - 11h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação Sprint - 15h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida Sprint - 11h30 | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
