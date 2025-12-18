Nesta quinta-feira (18), Max Verstappen oficializou que usará o número 3 na Fórmula 1 (F1) a partir de 2026. O número, entretanto, já foi de Michael Schumacher no ano de 2000. Na temporada, o piloto alemão foi uma peça importante para a volta da ascensão da Ferrari na categoria.

continua após a publicidade

Michael Schumacher usando o número 3 no GP Brasil de 2000 (Foto: AP Photo/Dario Lopez Mills)

A Ferrari não vencia um campeonato de pilotos da F1 desde 1979, com isso, o piloto foi contratado em 1996 para tentar quebrar essa fase. Campeão em 1995, Schumacher não venceu em sua estreia na equipe italiana e, no ano seguinte, precisou abandonar o número 1 — exclusivo do campeão da temporada anterior.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em 1997, Schumacher passou a usar o número 5 e, naquela temporada, foi desclassificado do campeonato inteiro por tentar tirar Jacques Villeneuve da disputa do título de forma forçada. A partir de 1998, o piloto passou a usar o número 3.

continua após a publicidade

Dois anos depois, o piloto alemão finalmente quebrou o jejum de título de pilotos da Ferrari. Foram 21 anos sem um piloto levantar o troféu de campeão vestindo vermelho. Usando o número 3 em 2000, Schumacher foi campeão com 19 pontos de vantagem e nove vitórias. Ele também voltou a ser campeão após cinco temporadas.

➡️ Max Verstappen revela novatos que mais o impressionaram na F1 2025

Verstappen troca de número na F1

Quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nos últimos quatro anos, nem imaginava que o número de origem de Max Verstappen é o #33. O holandês assumiu o número #1 como destaque após o primeiro título mundial, mas precisará trocar com a conquista de Lando Norris no Mundial de Pilotos da F1 2025.

continua após a publicidade

Vale destacar que, desde 2014, apenas o campeão do ano anterior tinha a possibilidade de abandonar o seu número de estreia. No entanto, essa regra vai mudar com o novo regulamento da F1 a partir da temporada 2026.

A mudança no regulamento, inclusive, ajudou a Verstappen decidir por uma nova troca de número, sem voltar ao escolhido em sua primeira temporada na Fórmula 1. Em entrevista ao canal "Viaplay", o tetracampeão do mundo confirmou que abandonará o #33 para correr com seu "número favorito".

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

— Não será o número 33. Meu número favorito sempre foi o 3, além do 1. Agora podemos fazer a troca. Passarei a utilizar o 3 — disse o holandês.

No ano em que chegou a Fórmula 1, Max não pôde utilizar o número #3 por causa de Daniel Ricciardo, seu ex-companheiro na Red Bull. Com o australiano fora das pistas, o holandês enfim conquista a oportunidade de escolher e usar o símbolo preferido.