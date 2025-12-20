FIA divulga lista de nomes e números da F1 2026; confira
Ao todo, são 11 equipes
Nesta sexta-feira (19), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou o grid da F1 2026, com os nomes dos pilotos e seus respectivos números. Ao todo, são 11 equipes, tendo a Cadillac como novidade. A escuderia trará Sergio Pérez e Valtteri Bottas de volta à Fórmula 1.
Na temporada de 2026, a Sauber passará a competir com o nome de Audi Revolut F1 Team. No entanto, na lista oficial, a equipe ainda aparece com a denominação antiga. Isso se deve ao processo jurídico de troca, que ainda está em andamento.
Entre a numeração dos pilotos, a mudança mais impactante é a de Max Verstappen. O atual vice-campeão deixará o 33 e passará a utilizar o número 3, livre desde a saída de Daniel Ricciardo do grid.
Confira os números dos pilotos da F1 2026
|Equipe
|Pilotos e números
McLaren
Oscar Piastri (81) e Lando Norris (1)
Mercedes
George Russell (63) e Kimi Antonelli (12)
Red Bull Racing
Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6)
Ferrari
Charles Leclerc (16) e Lewis Hamilton (44)
Williams
Alexander Albon (23) e Carlos Sainz (55)
Racing Bulls
Arvin Lindblad (41) e Liam Lawson (30)
Aston Martin
Lance Stroll (18) e Fernando Alonso (14)
Haas
Esteban Ocon (31) e Oliver Bearman (87)
Audi
Nico Hulkenberg (27) e Gabriel Bortoleto (5)
Alpine
Pierre Gasly (10) e Franco Colapinto (43)
Cadillac
Sergio Perez (11) e Valtteri Bottas (77)
