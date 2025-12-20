menu hamburguer
Fórmula 1

FIA divulga lista de nomes e números da F1 2026; confira

Ao todo, são 11 equipes

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 20/12/2025
11:26
Largada do GP do São Paulo de F1 (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press)
imagem cameraLargada do GP do São Paulo de F1 (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press)
  • Matéria
  

Nesta sexta-feira (19), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou o grid da F1 2026, com os nomes dos pilotos e seus respectivos números. Ao todo, são 11 equipes, tendo a Cadillac como novidade. A escuderia trará Sergio Pérez e Valtteri Bottas de volta à Fórmula 1.

Na temporada de 2026, a Sauber passará a competir com o nome de Audi Revolut F1 Team. No entanto, na lista oficial, a equipe ainda aparece com a denominação antiga. Isso se deve ao processo jurídico de troca, que ainda está em andamento.

Entre a numeração dos pilotos, a mudança mais impactante é a de Max Verstappen. O atual vice-campeão deixará o 33 e passará a utilizar o número 3, livre desde a saída de Daniel Ricciardo do grid.

Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas da F1 2025 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Confira os números dos pilotos da F1 2026

EquipePilotos e números

McLaren

Oscar Piastri (81) e Lando Norris (1)

Mercedes

George Russell (63) e Kimi Antonelli (12)

Red Bull Racing

Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6)

Ferrari

Charles Leclerc (16) e Lewis Hamilton (44)

Williams

Alexander Albon (23) e Carlos Sainz (55)

Racing Bulls

Arvin Lindblad (41) e Liam Lawson (30)

Aston Martin

Lance Stroll (18) e Fernando Alonso (14)

Haas

Esteban Ocon (31) e Oliver Bearman (87)

Audi

Nico Hulkenberg (27) e Gabriel Bortoleto (5)

Alpine

Pierre Gasly (10) e Franco Colapinto (43)

Cadillac

Sergio Perez (11) e Valtteri Bottas (77)

circulo com pontos dentroTudo sobre

