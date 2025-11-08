menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a classificação para o GP do Brasil de F1 2025

Sessão acontece neste sábado (8), no Autódromo de Interlagos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 08/11/2025
13:36
Atualizado há 1 minutos
Lando Norris no treino livre do GP do Brasil na F1 2025 (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (8), a classificação para o Grande Prêmio do Brasil, a 21ª etapa da temporada. A sessão começa às 15h30 (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A prova tem transmissão da Band, BandSports e F1TV. Acompanhe o tempo real no Lance!

➡️ Bortoleto bate forte e é dúvida para classificação; veja vídeo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Pré-corrida

  1. Batida de Bortoleto na sprint chocou a torcida presente em Interlagos; confira o ponto de vista da arquibancada.
  • Ufa! Com tempo aberto, segue sem chover no Autódromo de Interlagos.
  • Torcida argentina presente!
Argentinos marcam presença em Interlagos (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)
  • Sósia de Hamilton diverte o público presente em Interlagos.
Sósia de Lewis Hamilton tira fotos em Interlagos (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)
  • Em Interlagos, torcedora divulga Novembro Azul com foto de Hamilton.
Torcedora divulga Novembro Azul com foto de Hamilton (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Todo mundo quer participar! Torcedores acompanham GP do Brasil do lado de fora, comendo churrasquinho.
Fãs acompanham GP do Brasil do lado de fora, comendo churrasco (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Lando Norris vence corrida sprint, e Bortoleto bate

A corrida sprint do GP do Brasil de F1 foi realizada neste sábado (8). Lando Norris largou na pole position e liderou a corrida do início ao fim. Atrás dele, ficaram Kimi Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes. Com o resultado, o britânico abre nove pontos de vantagem sobre o companheiro Oscar Piastri no Mundial de Pilotos. O australiano abandonou a corrida ao se chocar com os muros na sexta volta.

➡️ Veja como foi a vitória de Lando Norris na corrida sprint do GP do Brasil na F1 2025

Gabriel Bortoleto teve uma batida forte no S do Senna, na 24ª e última volta. Com isso, a participação do brasileiro no qualy vira dúvida, preocupando a torcida. Apesar do susto, Bortoleto, ao fim da sprint, conversou com familiares e afirmou estar bem, ainda que abalado. Logo após, o piloto realizou exames e foi liberado pelos médicos.

A incerteza, agora, paira sobre a situação do carro da Sauber, que ficou muito danificado. Caso não dê tempo de recuperá-lo, Bortoleto não terá condições de disputar a sessão da classificatória.

Gabriel Bortoleto na sprint do GP do Brasil (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)
Clima chuvoso preocupa?

O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.

GP do Brasil de F1: horário e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
GP do Brasil
21ª rodada - F1

📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

