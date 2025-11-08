AO VIVO: Acompanhe a classificação para o GP do Brasil de F1 2025
Sessão acontece neste sábado (8), no Autódromo de Interlagos
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (8), a classificação para o Grande Prêmio do Brasil, a 21ª etapa da temporada. A sessão começa às 15h30 (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A prova tem transmissão da Band, BandSports e F1TV. Acompanhe o tempo real no Lance!
➡️ Bortoleto bate forte e é dúvida para classificação; veja vídeo
Pré-corrida
- Batida de Bortoleto na sprint chocou a torcida presente em Interlagos; confira o ponto de vista da arquibancada.
- Ufa! Com tempo aberto, segue sem chover no Autódromo de Interlagos.
- Torcida argentina presente!
- Sósia de Hamilton diverte o público presente em Interlagos.
- Em Interlagos, torcedora divulga Novembro Azul com foto de Hamilton.
- Todo mundo quer participar! Torcedores acompanham GP do Brasil do lado de fora, comendo churrasquinho.
Lando Norris vence corrida sprint, e Bortoleto bate
A corrida sprint do GP do Brasil de F1 foi realizada neste sábado (8). Lando Norris largou na pole position e liderou a corrida do início ao fim. Atrás dele, ficaram Kimi Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes. Com o resultado, o britânico abre nove pontos de vantagem sobre o companheiro Oscar Piastri no Mundial de Pilotos. O australiano abandonou a corrida ao se chocar com os muros na sexta volta.
➡️ Veja como foi a vitória de Lando Norris na corrida sprint do GP do Brasil na F1 2025
Gabriel Bortoleto teve uma batida forte no S do Senna, na 24ª e última volta. Com isso, a participação do brasileiro no qualy vira dúvida, preocupando a torcida. Apesar do susto, Bortoleto, ao fim da sprint, conversou com familiares e afirmou estar bem, ainda que abalado. Logo após, o piloto realizou exames e foi liberado pelos médicos.
A incerteza, agora, paira sobre a situação do carro da Sauber, que ficou muito danificado. Caso não dê tempo de recuperá-lo, Bortoleto não terá condições de disputar a sessão da classificatória.
Clima chuvoso preocupa?
O clima chuvoso, que tem se tornado uma marca do GP de São Paulo, deve se repetir neste fim de semana. Conforme dados divulgados pela F1 na última quarta-feira (5), a previsão é de tempo nublado para o treino desta sexta-feira (7), e probabilidade de 80% de chuva no sábado (8), reservado para a corrida sprint e classificação, com ventos chegando aos 75 km/h. Para o domingo (9), dia da corrida, a probabilidade de chuva é de 20%.
GP do Brasil de F1: horário e onde assistir
✅ FICHA TÉCNICA
GP do Brasil
21ª rodada - F1
📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: em São Paulo, no Autódromo de Interlagos
👁️ Onde assistir: Band e F1TV
SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
