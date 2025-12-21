Gabigol revela paixão por Fórmula 1 e torcida por Lewis Hamilton

Em entrevista ao podcast "PodPah", na última sexta-feira (19), Gabigol, atacante do Cruzeiro, foi questionado sobre o esporte que mais acompanha ultimamente. Mesmo sendo do futebol, o jogador revelou que atualmente sua modalidade preferida de assistir é a Fórmula 1.

Além disso, Gabigol afirmou que torce para Lewis Hamilton. Em seu primeiro ano na Ferrari, o piloto teve uma temporada de recordes negativos, e não subiu ao pódio em nenhuma corrida principal. No entanto, o camisa 9 acredita que o novo regulamento e um novo carro podem significar uma virada de chave para o heptacampeão.

— Acompanho mais Fórmula 1 do que futebol, mais do que tudo. Meu piloto favorito é o Lewis Hamilton. Sofri muito, mas se entregar um carro bom na mão dele, ele vai ganhar — disse Gabigol.

Amizade entre Gabigol e Gabriel Bortoleto

Em outro momento do podcast, Gabigol revelou que, além de acompanhar as etapas da Fórmula 1, costuma praticar no simulador de carros. Para isso, já pediu dicas para alguns pilotos, como o brasileiro Gabriel Bortoleto, algumas vezes.

— Jogo simulador, nível top. Falo com o Bortoleto, já falei com o Hamilton, Gasly, troco ideia com eles. O Bortoleto é bom, pode ser que tenha um carro bom agora — contou o camisa 9.

Bortoleto fez a sua primeira temporada na elite do automobilismo este ano. O novato terminou na 19ª colocação do Mundial de Pilotos, com 19 pontos. O grande campeão foi Lando Norris, da McLaren, em título decidido apenas no última etapa.