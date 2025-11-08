Entre história e curiosidades, conheça o GP do Brasil na F1

Não se pode falar de Fórmula 1 sem citar, ao menos uma vez, o Brasil – seja pelos impressionantes pilotos ou pela clássica corrida em São Paulo. Neste fim de semana, entre os dias 7 e 9 de novembro, a F1 chega ao Autódromo de Interlagos para a 21ª etapa da temporada, que pode ser novamente decisiva para o campeonato. Conheça com o Lance! a história deste Grande Prêmio e suas curiosidades.

Para relembrar o início da história do país na F1, é preciso voltar cerca de 53 anos no passado. Foi no ano de 1972, em uma prova fora do campeonato, que o Brasil recepcionou uma corrida da Fórmula 1 pela primeira vez.

Primeira corrida do GP do Brasil, mesmo que "não oficial"

Em uma corrida "de teste", após anos de reforma no autódromo paulista, a Fórmula 1 visitou São Paulo para realização da primeira disputa em terrenos brasileiros. Como não contava pontos para o campeonato, a prova não foi aderida por todas as escuderias do grid – Ferrari, McLaren e Tyrrell, por exemplo, não viajaram ao Brasil.

Por esse motivo, apenas 12 pilotos participam da prova no Brasil. Na época, o grid foi composto por oito pilotos estrangeiros e quatro brasileiro, sendo eles: os irmãos Fittipaldi, Emerson e Wilson; José Carlos Pace; e Luiz Pereira Bueno.

A primeira vitória, do que viria a ser GP do Brasil na Fórmula 1, foi conquistada pelo argentino Carlos Reutemann, que estreava na categoria. O segundo lugar ficou com o sueco Ronnie Peterson, com Wilson Fittipaldi completando o pódio.

A partir desta primeira corrida em solos brasileiros, em 1972, a Fórmula 1 incluiu oficialmente o país no calendário no ano seguinte. Desde então, foi apenas em 2020, devido à pandemia da Covid-19, que o Brasil não recebeu a elite do automobilismo mundial.

Emerson Fittipaldi comemora vitória na F1 (Foto: TODD PANAGOPOULOS / AFP)

Nos registros oficiais, a primeira disputa do GP do Brasil marcou também a primeira vitória de Emerson Fittipaldi em seu país. O sucesso de manteve no ano seguinte, e o brasileiro voltou a conquistar o lugar mais alto do pódio, garantindo sua segunda e última vitória em casa.

Inaugurado em 1940, o circuito passou por diversas reformas ao longo dos anos e tem um traçado desafiador, com elevações, curvas de alta e baixa velocidade, e longas retas. A famosa curva do "S do Senna" é um dos pontos mais icônicos da pista.

É Autódromo de Interlagos ou José Carlos Pace?

A resposta para essa questão é simples no "país do futebol": os dois estão corretos. Assim como o Maracanã se chama Estádio Jornalista Mário Filho, o Autódromo de Interlagos está registrado oficialmente como Autódromo José Carlos Pace.

O circuito foi renomeado em homenagem ao brasileiro José Carlos Pace, piloto de grande destaque nos anos 70. Foi nestas pistas na capital paulista que ele conquistou sua primeira e única vitória na carreira pela Fórmula 1. Apesar disso, a consagração aconteceu após sua morte em um acidente de avião.

Do outro lado, o "apelido" tem uma explicação geográfica. O nome Interlagos vem pelo fato do autódromo estar entre duas represas, a Guarapiranga e a Billings. Daí vem o inter (entre) lagos (represas).

Autódromo de Interlagos (Foto: Eduardo Viana/Lancepress!)

Rio de Janeiro x São Paulo

A possível disputa entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo virou pauta desde a última quinta-feira (6), quando aconteceu o lançamento do Autódromo Parque de Guaratiba. Na ocasião, o prefeito carioca, Eduardo Paes, aproveitou para provocar os "adversários".

— Eu deixo um desafio para São Paulo: aumente o volume que a F1 vai voltar para o Rio de Janeiro! Temos uma previsão de inauguração para 2028 — desafiou.

Como destacado pelo político, não seria a primeira vez que a Fórmula 1 iria aderir essa mudança de ares no Brasil. A etapa da F1 aconteceu um total de 10 vezes no Autódromo de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na temporada de 1978 e entre os anos de 1981 e 1989.

O motivo central da ida a Cidade Maravilha era a necessidade de reforças no circuito paulista. Um dos pontos alterados, a dimensão sofreu grande redução, indo de 7,9 Km para os atuais 4,3.

Vitórias e decisões na F1

Interlagos não é apenas um símbolo dos circuitos brasileiros de automobilismo, mas também um palco de momentos históricos no cenário internacional, com corridas memoráveis e campeonatos decididos em suas curvas. Até o momento, seis títulos foram confirmados no GP do Brasil.

A maioria dos fãs brasileiros lembram do título mundial de Lewis Hamilton em 2008, que deixou Felipe Massa na vice-liderança por apenas um ponto. Antes dele, Fernando Alonso abre a lista com os campeonatos de 2005 e 2006, seguido por Kimi Raikkonen, em 2007.

Com Hamilton ainda na McLaren, os campeões mundiais Jenson Button e Sebastian Vettel também levantaram o troféu do Mundial de Pilotos, no Brasil, nos anos de 2009 e 2012, respectivamente. Vale destacar, no entanto, que o GP em São Paulo foi a última etapa da temporada até 2014, quando Abu Dhabi assumiu o posto.

Mesmo com muitas estrelas brasileiras na categoria, os três maiores vencedores do GP do Brasil são "gringos". O primeiro lugar da lista é o francês Alain Prost, com seis vitórias (1982, 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990). Na sequência, com quatro cada, chegam o argentino Carlos Reutemann (1972, 1977, 1978 e 1981) e o alemão Michael Schumacher (1994, 1995, 2000 e 2002).

Maiores vencedores do GP do Brasil

Alain Prost - 6 vitórias (1982, 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990)

Carlos Reutemann - 4 vitórias (1972, 1977, 1978 e 1981)

Michael Schumacher - 4 vitórias (1994, 1995, 2000 e 2002)

Lewis Hamilton - 3 vitórias (2016, 2018 e 2021)

Max Verstappen - 3 vitórias (2019, 2023 e 2024)

