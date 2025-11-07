Nesta sexta-feira (7), a Fórmula 1 realizou a classificação para a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo. Esta é a segunda atividade da etapa, a 21ª da temporada, que acontece no Autódromo de Interlagos. Lando Norris, da McLaren, liderou a classificatória, seguido por Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto terminou como 14º. A corrida sprint acontece neste sábado (8), às 11h30 (de Brasília). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

➡️ Veja como foi a Classificação Sprint do GP de São Paulo na F1 2025

Como foi a classificação sprint do GP de São Paulo de F1

SQ1

Lando Norris liderou a primeira parte, seguido por Max Verstappen e Fernando Alonso. Bortoleto abriu volta nos momentos finais, com um excelente desempenho, e terminou na nona posição. ELIMINADOS: Carlos Sainz (20º), Esteban Ocon (19º), Yuki Tsunoda (18º), Liam Lawson (17º) e Franco Colapinto (16º).

SQ2

Na segunda parte, Fernando Alonso foi líder. Atrás dele, Lando Norris e George Russell. Bortoleto, o primeiro a abrir volta, fez bom tempo, mas foi ultrapassado e não avançou ao SQ3. Nos segundos finais, a sessão chegou a ter bandeira amarela, após Leclerc ter rodado, mas logo foi retirada. ELIMINADOS: Oliver Bearman (15º), Gabriel Bortoleto (14º), Pierre Gasly (13º), Alexander Albon (12º) e Lewis Hamilton (11º).

Lando Norris no GP de São Paulo de F1 (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)

SQ3

De pneus macios, os pilotos voltaram à pista para a última sessão da classificação sprint do GP de São Paulo de F1. Lando Norris foi o grande líder. Kimi Antonelli ficou em segundo, e Oscar Piastri, em terceiro. Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, ficou na 10ª posição.