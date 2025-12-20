menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Ferrari não descarta troca do engenheiro de Hamilton para F1 2026

Piloto terminou o ano sem subir ao pódio em nenhum GP

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 20/12/2025
13:42
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi
imagem cameraLewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
Para Lewis Hamilton, o ano de 2025 foi de se esquecer. O heptacampeão não subiu ao pódio nenhuma vez na temporada, pela primeira vez na carreira. Assim, o britânico terminou o ano apenas na sexta posição do Mundial de Pilotos. Em busca de reverter esse cenário, a Ferrari não descarta trocar o engenheiro de corrida de Hamilton.

Ao longo da F1 2025, Hamilton e Riccardo Adami, seu atual engenheiro, passaram por desentendimentos e tiveram conversas ríspidas. Logo no GP que abriu o ano, na Austrália, o piloto reclamou que Adami estava dando instruções demais. Em Miami, Hamilton se irritou novamente, questionando uma estratégia do engenheiro de deixar Carlos Sainz ultrapassá-lo.

Outras conversas indelicadas ocorreram no decorrer da temporada 2025 e, tendo isso em vista, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que "está avaliando todas as opções", se referindo à troca do engenheiro. A declaração foi feita ao jornal italiano Corrierre Della Sera.

A Ferrari se preocupa também com o novo regulamento de 2026, que exige ainda mais uma comunicação eficiente entre pilotos e engenheiros. O feedback dos carros feito pelos pilotos em conjunto com o engenheiro será mais exigido, a fim de alcançar um bom desempenho segundo às novas regras.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Confira os números dos pilotos da F1 2026

EquipePilotos e números

McLaren

Oscar Piastri (81) e Lando Norris (1)

Mercedes

George Russell (63) e Kimi Antonelli (12)

Red Bull Racing

Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6)

Ferrari

Charles Leclerc (16) e Lewis Hamilton (44)

Williams

Alexander Albon (23) e Carlos Sainz (55)

Racing Bulls

Arvin Lindblad (41) e Liam Lawson (30)

Aston Martin

Lance Stroll (18) e Fernando Alonso (14)

Haas

Esteban Ocon (31) e Oliver Bearman (87)

Audi

Nico Hulkenberg (27) e Gabriel Bortoleto (5)

Alpine

Pierre Gasly (10) e Franco Colapinto (43)

Cadillac

Sergio Perez (11) e Valtteri Bottas (77)

