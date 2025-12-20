Ferrari não descarta troca do engenheiro de Hamilton para F1 2026
Piloto terminou o ano sem subir ao pódio em nenhum GP
Para Lewis Hamilton, o ano de 2025 foi de se esquecer. O heptacampeão não subiu ao pódio nenhuma vez na temporada, pela primeira vez na carreira. Assim, o britânico terminou o ano apenas na sexta posição do Mundial de Pilotos. Em busca de reverter esse cenário, a Ferrari não descarta trocar o engenheiro de corrida de Hamilton.
Ao longo da F1 2025, Hamilton e Riccardo Adami, seu atual engenheiro, passaram por desentendimentos e tiveram conversas ríspidas. Logo no GP que abriu o ano, na Austrália, o piloto reclamou que Adami estava dando instruções demais. Em Miami, Hamilton se irritou novamente, questionando uma estratégia do engenheiro de deixar Carlos Sainz ultrapassá-lo.
Outras conversas indelicadas ocorreram no decorrer da temporada 2025 e, tendo isso em vista, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que "está avaliando todas as opções", se referindo à troca do engenheiro. A declaração foi feita ao jornal italiano Corrierre Della Sera.
A Ferrari se preocupa também com o novo regulamento de 2026, que exige ainda mais uma comunicação eficiente entre pilotos e engenheiros. O feedback dos carros feito pelos pilotos em conjunto com o engenheiro será mais exigido, a fim de alcançar um bom desempenho segundo às novas regras.
Confira os números dos pilotos da F1 2026
|Equipe
|Pilotos e números
McLaren
Oscar Piastri (81) e Lando Norris (1)
Mercedes
George Russell (63) e Kimi Antonelli (12)
Red Bull Racing
Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6)
Ferrari
Charles Leclerc (16) e Lewis Hamilton (44)
Williams
Alexander Albon (23) e Carlos Sainz (55)
Racing Bulls
Arvin Lindblad (41) e Liam Lawson (30)
Aston Martin
Lance Stroll (18) e Fernando Alonso (14)
Haas
Esteban Ocon (31) e Oliver Bearman (87)
Audi
Nico Hulkenberg (27) e Gabriel Bortoleto (5)
Alpine
Pierre Gasly (10) e Franco Colapinto (43)
Cadillac
Sergio Perez (11) e Valtteri Bottas (77)
