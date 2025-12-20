FIA divulga novo carro da Fórmula 1 para 2026; veja imagens
Categoria terá novo regulamento para próxima temporada
A temporada 2025 da Fórmula 1 mal acabou e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) já prepara novidades para 2026. A entidade mostrou como vai ser o carro da categoria para a próxima temporada, em vídeo de uma simulação.
Confira como será carro da F1 2026
Na próxima temporada, entrarão em vigor os novos regulamentos técnicos e de motores da categoria. Entre as principais mudanças visuais em relação ao bólido de 2025 estão um carro mais estreito e a asa traseira — esta simplificada e sem a presença da "beam wing", como uma pequena asa que servia como suporte para a estrutura principal. Segundo o novo regulamento, o componente está banido.
Novo regulamento prevê mudanças importantes
Além de apostar na evolução técnica da categoria, as novas regras também focam na sustentabilidade. O motor será metade elétrico, metade combustão interna, e os combustíveis serão completamente sustentáveis. Confira outras mudanças previstas:
- Ajustes na Sprint: Nos fins de semana com corrida sprint, a sessão de treino livre de 60 minutos que antecede a classificação poderá ser estendida em caso de interrupção por bandeira vermelha, a partir de 2026.
- Aumento de Pessoal: O limite de pessoal operacional das equipes foi provisoriamente elevado para 60 pessoas, buscando garantir que as escuderias possam operar com eficácia a nova geração de carros.
- Simplificação Técnica: Houve simplificação nos procedimentos de paralisação e retomada das corridas. Além disso, a limitação no uso de pneus de pista seca durante classificações sprint será mantida mesmo em condições de chuva.
- Nova Seção Regulatória: Aprovou-se a criação da seção "Provisões Regulatórias Gerais" para evitar contradições e garantir maior consistência entre os regulamentos.
