FIA divulga novo carro da Fórmula 1 para 2026; veja imagens

A temporada 2025 da Fórmula 1 mal acabou e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) já prepara novidades para 2026. A entidade mostrou como vai ser o carro da categoria para a próxima temporada, em vídeo de uma simulação.

Confira como será carro da F1 2026

Na próxima temporada, entrarão em vigor os novos regulamentos técnicos e de motores da categoria. Entre as principais mudanças visuais em relação ao bólido de 2025 estão um carro mais estreito e a asa traseira — esta simplificada e sem a presença da "beam wing", como uma pequena asa que servia como suporte para a estrutura principal. Segundo o novo regulamento, o componente está banido.

Conceito de carro da Fórmula 1 para 2026 (Foto: Divulgação/FIA)

Novo regulamento prevê mudanças importantes

Além de apostar na evolução técnica da categoria, as novas regras também focam na sustentabilidade. O motor será metade elétrico, metade combustão interna, e os combustíveis serão completamente sustentáveis. Confira outras mudanças previstas:

