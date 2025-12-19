A Ferrari já tem data marcada para revelar seu carro da temporada 2026 da Fórmula 1: 23 de janeiro. O anúncio foi feito pelo chefe da equipe italiana, Fred Vasseur, durante a coletiva de imprensa de fim de ano.

A apresentação ocorrerá em Maranello, e o novo monoposto, que ainda não teve o nome divulgado, será levado em seguida à pista de testes de Fiorano para o shakedown (primeiro teste), com Charles Leclerc e Lewis Hamilton ao volante.

— Seremos agressivos, com certeza, porque terminaremos a montagem do carro um dia antes do lançamento. A estreia será no dia 23 de janeiro em Maranello. Isso significa que terminaremos o carro no dia 22. É agressivo, mas todos farão o mesmo — afirmou Vasseur.

Mistério sobre o nome

Questionado sobre o nome do primeiro carro da Ferrari na nova era regulamentar, Vasseur fez mistério: "Isso fará parte do lançamento e vocês descobrirão um pouco mais tarde. Não quero estragar tudo."

Pré-temporada intensa e foco na confiabilidade

Os lançamentos dos carros de 2026 estão ocorrendo mais cedo que o habitual devido à intensa agenda da pré-temporada. A F1 programou nove dias de testes – contra apenas três nos últimos anos – divididos em três sessões em Barcelona e Bahrein, entre o final de janeiro e fevereiro.

Vasseur destacou que o aumento no tempo de pista é crucial devido às mudanças regulamentares de 2026 e que a confiabilidade será a principal prioridade. Ele ressaltou a importância de acumular quilometragem rapidamente, citando o histórico de abandonos em grandes mudanças de regulamento, como a da unidade de potência em 2014.

A F1 2026 está programada para começar em 8 de março, com 24 etapas no calendário. O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, está marcado para o período de 6 a 8 de novembro.