Lewis Hamilton usa capacete em homenagem ao Brasil no GP de São Paulo. Veja!

Um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, Lewis Hamilton faz uma homenagem ao Brasil, durante o Grande Prêmio de Interlagos, neste final de semana, em São Paulo. Ele usa um capacete predominantemente amarelo, com detalhes em verde e com o círculo azul, escrito "Ordem e Progresso", em alusão à bandeira brasileira.



Essa é mais uma demonstração de carinho do piloto com o país — o britânico, inclusive, foi nomeado cidadão honorário do Brasil, em 2022.

Confira imagens do capacete

Idolatria de Hamilton por Senna

A relação de afeto entre Hamilton e o Brasil não é hoje. O britânico já admitiu diversas vezes que tem Ayrton Senna como seu grande ídolo no automobilismo. Em 2021, o heptacampeão repetiu o gesto do icônico piloto brasileiro de balançar a bandeira verde e amarela, após vencer a corrida em Interlagos. Foi por conta deste gesto que Lewis recebeu o título de cidadão honorário do Brasil, em 2022.

Lewis Hamilton guiou a McLaren de Senna no GP de Interlagos de 2024, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Quando ainda defendia a McLaren, em 2011, o pilotou utilizou um capacete com elementos parecidos ao que Senna usava. Já pilotando a Mercedes, o britânico fez novas homenagens em 2022, 2023 e 2024, mas variando entre detalhes referentes ao "S" de Senna e ao Cristo Redentor.