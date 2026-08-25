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Max Verstappen desafia 100 pilotos em corrida de kart em Silverstone

Leticia Bufoni e Matheus Machado representam o Brasil no desafio que coloca o tetracampeão mundial de Fórmula 1 contra 100 adversários ao mesmo tempo, em 16 de setembro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 14:04
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)
Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Max Verstappen terá um desafio diferente no dia 16 de setembro. O tetracampeão mundial de Fórmula 1 vai voltar às pistas de kart para enfrentar 100 adversários simultaneamente no circuito de Silverstone, na Inglaterra. Entre os participantes estarão os brasileiros Leticia Bufoni e Matheus Machado, conhecido como Tettrem.

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A iniciativa, batizada de "Max vs 100", foi anunciada pela Red Bull nesta terça-feira (25). A prova terá 101 karts no traçado e será transmitida ao vivo. O formato promete uma disputa incomum: Verstappen largará na última posição e terá de avançar pelo pelotão. Conforme o holandês ultrapassar os rivais, eles serão eliminados da corrida, deixando o piloto da Fórmula 1 diante de um desafio de sobrevivência até o fim.

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Além de pilotos de diferentes partes do mundo, o grid contará com atletas, criadores de conteúdo, personalidades e fãs convidados. O Brasil será representado por Leticia Bufoni, skatista que também é apaixonada por automobilismo, e pelo influenciador Matheus Machado, o Tettrem.

Desafio resgata início da carreira de Verstappen

A escolha do kart tem relação direta com a trajetória de Verstappen. O piloto começou a competir ainda na infância, aos quatro anos, e aos sete já participava de campeonatos. Antes de chegar à Fórmula 1 e conquistar quatro títulos mundiais, acumulou troféus em competições europeias e mundiais de kart.

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— É no kart que você aprende todos os fundamentos, como largadas, defesas e ultrapassagens. Passei uma boa parte da minha vida competindo de kart, então é sempre bom voltar — afirmou Verstappen.

Para receber os 101 competidores, o circuito utilizado na ocasião ganhou um traçado desenvolvido especialmente para o evento. O responsável pelo projeto é David Terrien, francês que atua como diretor de prova, além de ter experiência como piloto, projetista e campeão mundial de kart nas categorias de base. Verstappen, por sua vez, já sabe o que espera encontrar quando a disputa começar.

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— Quero ver o caos acontecendo na minha frente — resumiu o tetracampeão.

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