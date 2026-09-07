Aos 95 anos, o ex-dirigente da Fórmula 1 Bernie Ecclestone voltou às manchetes internacionais após ser detido em Portugal. O empresário britânico foi abordado pelas autoridades no Aeroporto de Tires, em Cascais, ao desembarcar de um voo privado vindo de Saanen, na Suíça, portando uma espingarda sem a devida documentação regulamentar.

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A infração foi identificada durante a inspeção alfandegária, quando agentes locais vistoriaram a bagagem de Ecclestone e localizaram o armamento, encaminhando o ex-chefão da categoria para prestar esclarecimentos.

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Em declarações ao jornal britânico Daily Mail Sport, o dirigente minimizou o episódio e justificou que a arma seria utilizada em treinos de tiro ao prato em solo português, admitindo ter viajado sem as licenças exigidas para o transporte do equipamento.

Episódio semelhante já havia acontecido no Brasil com Bernie Ecclestone

Esta não é a primeira ocorrência de Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, envolvendo o transporte irregular de armas em aeroportos. Em 2022, autoridades brasileiras interceptaram uma pistola LW Seecamp calibre .32 não registrada em sua bagagem de mão, durante embarque no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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Na época, o ex-dirigente acabou liberado para seguir viagem rumo à Suíça mediante o pagamento de fiança estipulada em R$ 6 mil, além do confisco do armamento. Ecclestone alegou ter adquirido a peça anos antes com um mecânico da categoria para a segurança de sua propriedade, tratando o caso como um "pequeno lapso".

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