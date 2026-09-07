Ex-chefão da Fórmula 1 é detido aos 95 anos após levar espingarda em avião
Caso aconteceu em Portugal
Aos 95 anos, o ex-dirigente da Fórmula 1 Bernie Ecclestone voltou às manchetes internacionais após ser detido em Portugal. O empresário britânico foi abordado pelas autoridades no Aeroporto de Tires, em Cascais, ao desembarcar de um voo privado vindo de Saanen, na Suíça, portando uma espingarda sem a devida documentação regulamentar.
➡️GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
A infração foi identificada durante a inspeção alfandegária, quando agentes locais vistoriaram a bagagem de Ecclestone e localizaram o armamento, encaminhando o ex-chefão da categoria para prestar esclarecimentos.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em declarações ao jornal britânico Daily Mail Sport, o dirigente minimizou o episódio e justificou que a arma seria utilizada em treinos de tiro ao prato em solo português, admitindo ter viajado sem as licenças exigidas para o transporte do equipamento.
Episódio semelhante já havia acontecido no Brasil com Bernie Ecclestone
Esta não é a primeira ocorrência de Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, envolvendo o transporte irregular de armas em aeroportos. Em 2022, autoridades brasileiras interceptaram uma pistola LW Seecamp calibre .32 não registrada em sua bagagem de mão, durante embarque no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
Na época, o ex-dirigente acabou liberado para seguir viagem rumo à Suíça mediante o pagamento de fiança estipulada em R$ 6 mil, além do confisco do armamento. Ecclestone alegou ter adquirido a peça anos antes com um mecânico da categoria para a segurança de sua propriedade, tratando o caso como um "pequeno lapso".
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Semana de corrida! Veja datas e horários do GP da Espanha de Fórmula 1Há 10 horas
Fórmula 1
Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da ItáliaHá 1 dia
Fórmula 1
Piloto é investigado no GP da Itália e pode dar ponto a Bortoleto na F1Há 1 dia
Fórmula 1
Antonelli bate recorde de 55 anos na F1 com vitória em MonzaHá 1 dia
Fórmula 1
Kimi Antonelli vai da 19ª posição à vitória no GP da Itália pela F1 2026Há 1 dia
Fórmula 1
VÍDEO: Charles Leclerc repete acidente na F1 em Monza após seis anosHá 1 dia
Mais LANCE!