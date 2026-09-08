F1: Hamilton alerta para problemas de comunicação na Ferrari

O Grande Prêmio da Itália de F1 marcou um novo capítulo da relação complicada entre Lewis Hamilton e Ferrari. Após perder posições na largada em uma disputa com o próprio companheiro de equipe, Charles Leclerc, o heptacampeão mundial expôs o descontentamento com a forma como a comunicação interna tem sido conduzida pelos representantes da escuderia italiana.

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Sexto colocado em Monza, Hamilton pediu à Ferrari que adotasse "regras de conduta" para evitar conflitos de interesse. O piloto britânico chegou a citar a Mercedes, sua antiga equipe, e o ex-parceiro Nico Rosberg como exemplo.

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— No fim das contas, tudo se resume às regras de conduta. Quando eu estava na Mercedes, tínhamos uma regra de conduta escrita. Nunca tivemos uma situação tão ruim, talvez entre mim e o Nico (Rosberg) algumas vezes, mas na maioria das vezes foi bom. Aqui não há regras, e acho que isso é algo que precisamos tentar abordar — disse Hamilton.

No último domingo (6), Lewis foi fechado por Leclerc nos primeiros metros da corrida e se viu forçado a desviar para a brita. O incidente fez o britânico sofrer uma queda de seis posições, caindo de quarto para décimo lugar, além de uma ultrapassagem para Oliver Bearman, que logo foi revertida.

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No rádio, Leclerc foi acusado por Hamilton de tê-lo jogado para fora da pista. Já depois da prova, o veterano de 41 anos definiu a situação como fruto de um problema de comunicação que começa na gestão de Fred Vasseur, chefe da Ferrari, e sugeriu que a equipe revisse as estratégias adotadas internamente.

— Olha, eu não corro sujo. Sempre corri limpo e justo e sempre deixei espaço, então não acho que eles devam se preocupar comigo. Entrei na equipe e tentei respeitar o espaço, mas, no fim das contas, isso vem de cima. Isso vai escorrendo para baixo. Então, começa com o Fred (Vasseur) e só tem tanto que você pode dizer, empurrar e gritar do topo da montanha. Já disse que tínhamos que olhar para como nos comunicamos, porque, se seguirmos pelo mesmo caminho, teremos o mesmo resultado — acrescentou o piloto.

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Hamilton vê Antonelli ampliar vantagem na Itália

Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Em Monza, Hamilton viu Kimi Antonelli se isolar ainda mais na liderança do mundial de pilotos com uma performance histórica. Em casa, seu substituto na Mercedes saiu da 19ª colocação para a sétima vitória na temporada, abrindo 76 pontos de margem para o ferrarista — 267 contra 191.

Para o piloto britânico, a possibilidade de uma reação rumo ao octacampeonato diminui em meio às condições atuais do campeonato.

— Tudo que posso fazer é tentar. Vou me levantar amanhã de manhã e dar o meu melhor. Não sei quantos pontos são agora, mas é uma boa quantia e, com o ritmo que eles (Mercedes) têm, é muito, muito difícil de se aproximar — concluiu.

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