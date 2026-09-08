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F1: Hamilton alerta para problemas de comunicação na Ferrari

Após novo incidente com Leclerc no GP da Itália, heptacampeão mundial reclamou de conflitos de interesse internos

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 21:01
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O Grande Prêmio da Itália de F1 marcou um novo capítulo da relação complicada entre Lewis Hamilton e Ferrari. Após perder posições na largada em uma disputa com o próprio companheiro de equipe, Charles Leclerc, o heptacampeão mundial expôs o descontentamento com a forma como a comunicação interna tem sido conduzida pelos representantes da escuderia italiana.

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Sexto colocado em Monza, Hamilton pediu à Ferrari que adotasse "regras de conduta" para evitar conflitos de interesse. O piloto britânico chegou a citar a Mercedes, sua antiga equipe, e o ex-parceiro Nico Rosberg como exemplo.

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— No fim das contas, tudo se resume às regras de conduta. Quando eu estava na Mercedes, tínhamos uma regra de conduta escrita. Nunca tivemos uma situação tão ruim, talvez entre mim e o Nico (Rosberg) algumas vezes, mas na maioria das vezes foi bom. Aqui não há regras, e acho que isso é algo que precisamos tentar abordar — disse Hamilton.

No último domingo (6), Lewis foi fechado por Leclerc nos primeiros metros da corrida e se viu forçado a desviar para a brita. O incidente fez o britânico sofrer uma queda de seis posições, caindo de quarto para décimo lugar, além de uma ultrapassagem para Oliver Bearman, que logo foi revertida.

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No rádio, Leclerc foi acusado por Hamilton de tê-lo jogado para fora da pista. Já depois da prova, o veterano de 41 anos definiu a situação como fruto de um problema de comunicação que começa na gestão de Fred Vasseur, chefe da Ferrari, e sugeriu que a equipe revisse as estratégias adotadas internamente.

— Olha, eu não corro sujo. Sempre corri limpo e justo e sempre deixei espaço, então não acho que eles devam se preocupar comigo. Entrei na equipe e tentei respeitar o espaço, mas, no fim das contas, isso vem de cima. Isso vai escorrendo para baixo. Então, começa com o Fred (Vasseur) e só tem tanto que você pode dizer, empurrar e gritar do topo da montanha. Já disse que tínhamos que olhar para como nos comunicamos, porque, se seguirmos pelo mesmo caminho, teremos o mesmo resultado — acrescentou o piloto.

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Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Em Monza, Hamilton viu Kimi Antonelli se isolar ainda mais na liderança do mundial de pilotos com uma performance histórica. Em casa, seu substituto na Mercedes saiu da 19ª colocação para a sétima vitória na temporada, abrindo 76 pontos de margem para o ferrarista — 267 contra 191.

Para o piloto britânico, a possibilidade de uma reação rumo ao octacampeonato diminui em meio às condições atuais do campeonato.

— Tudo que posso fazer é tentar. Vou me levantar amanhã de manhã e dar o meu melhor. Não sei quantos pontos são agora, mas é uma boa quantia e, com o ritmo que eles (Mercedes) têm, é muito, muito difícil de se aproximar — concluiu.

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