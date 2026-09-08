A Fórmula 1 chega a uma novidade no calendário de 2026. Após a vitória de Kimi Antonelli no Grande Prêmio da Itália, a categoria desembarca em Madri para a disputa da 14ª etapa da temporada, entre os dias 11 e 13 de setembro. O brasileiro Gabriel Bortoleto chega ao novo desafio motivado por uma evolução de desempenho da equipe Audi nas últimas provas.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O GP da Espanha será realizado pela primeira vez no Circuito de Madring, traçado semipermanente localizado nos arredores do complexo IFEMA, na capital espanhola. Com aproximadamente 5,4 quilômetros e 20 curvas, o circuito combina setores urbanos com trechos construídos especificamente para a competição.

continua após a publicidade

Entre os pontos de maior destaque está a curva La Monumental, que conta com uma inclinação de 19 graus e promete exigir bastante dos pilotos e dos carros. Para Bortoleto, a ausência de referências anteriores torna a preparação ainda mais interessante.

— Estou ansioso pela corrida em Madrid. Tenho me preparado no simulador e agora estou curioso para vivenciá-la na realidade — afirmou o brasileiro no relatório prévio da equipe.

O piloto da Audi também destacou o desafio de começar praticamente do zero em um circuito novo. Segundo Bortoleto, a falta de experiência prévia no traçado cria uma situação em que os competidores precisam evoluir ao longo do fim de semana.

continua após a publicidade

— Um novo circuito é sempre um desafio empolgante, porque todos começam de uma posição semelhante e vamos aprendendo coisas novas ao longo do fim de semana — comentou.

Bortoleto espera evolução da Audi

A expectativa do brasileiro também está relacionada ao desempenho apresentado pela equipe no GP da Itália. Mesmo sem estar entre as principais forças do grid, Bortoleto avaliou que o resultado de Monza trouxe sinais positivos para a Audi.

— Fomos melhores do que esperávamos em Monza em termos de desempenho, o que foi encorajador, e espero que Madrid nos dê a chance de lutar por algo mais — disse.

O GP de Madri também representa a última corrida da temporada em território europeu. Por isso, Bortoleto espera fechar essa sequência do calendário com um resultado competitivo.

continua após a publicidade

— É a última corrida na Europa este ano, então seria ótimo terminar esta temporada com um bom resultado — completou.

➡️ Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da Itália

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Datas e horários do GP da Espanha

Sexta-feira, 11 de setembro

Treino Livre 1: 8h30

Treino Livre 2: 12h

Sábado, 12 de setembro

Treino Livre 3: 7h30

Classificação: 11h

Domingo, 13 de setembro

Corrida: 10h

Horários de Brasília.

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.