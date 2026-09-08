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Bortoleto revela expectativa para estreia da F1 em Madri: 'Espero lutar por algo mais'

Brasileiro chega ao GP da Espanha animado após desempenho acima do esperado em Monza

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 09:53
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Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

A Fórmula 1 chega a uma novidade no calendário de 2026. Após a vitória de Kimi Antonelli no Grande Prêmio da Itália, a categoria desembarca em Madri para a disputa da 14ª etapa da temporada, entre os dias 11 e 13 de setembro. O brasileiro Gabriel Bortoleto chega ao novo desafio motivado por uma evolução de desempenho da equipe Audi nas últimas provas.

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O GP da Espanha será realizado pela primeira vez no Circuito de Madring, traçado semipermanente localizado nos arredores do complexo IFEMA, na capital espanhola. Com aproximadamente 5,4 quilômetros e 20 curvas, o circuito combina setores urbanos com trechos construídos especificamente para a competição.

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Entre os pontos de maior destaque está a curva La Monumental, que conta com uma inclinação de 19 graus e promete exigir bastante dos pilotos e dos carros. Para Bortoleto, a ausência de referências anteriores torna a preparação ainda mais interessante.

— Estou ansioso pela corrida em Madrid. Tenho me preparado no simulador e agora estou curioso para vivenciá-la na realidade — afirmou o brasileiro no relatório prévio da equipe.

O piloto da Audi também destacou o desafio de começar praticamente do zero em um circuito novo. Segundo Bortoleto, a falta de experiência prévia no traçado cria uma situação em que os competidores precisam evoluir ao longo do fim de semana.

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— Um novo circuito é sempre um desafio empolgante, porque todos começam de uma posição semelhante e vamos aprendendo coisas novas ao longo do fim de semana — comentou.

Bortoleto espera evolução da Audi

A expectativa do brasileiro também está relacionada ao desempenho apresentado pela equipe no GP da Itália. Mesmo sem estar entre as principais forças do grid, Bortoleto avaliou que o resultado de Monza trouxe sinais positivos para a Audi.

— Fomos melhores do que esperávamos em Monza em termos de desempenho, o que foi encorajador, e espero que Madrid nos dê a chance de lutar por algo mais — disse.

O GP de Madri também representa a última corrida da temporada em território europeu. Por isso, Bortoleto espera fechar essa sequência do calendário com um resultado competitivo.

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— É a última corrida na Europa este ano, então seria ótimo terminar esta temporada com um bom resultado — completou.

➡️ Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da Itália

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Datas e horários do GP da Espanha

Sexta-feira, 11 de setembro

  • Treino Livre 1: 8h30
  • Treino Livre 2: 12h

Sábado, 12 de setembro

  • Treino Livre 3: 7h30
  • Classificação: 11h

Domingo, 13 de setembro

  • Corrida: 10h

Horários de Brasília.

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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