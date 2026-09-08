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Piloto da Red Bull segue fora da F1 no GP da Espanha

Isack Hadjar lesionou o punho nas férias da Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 17:59
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Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026
Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Max Verstappen deve novamente dividir a garagem da Red Bull com Liam Lawson no GP da Espanha. Isack Hadjar ainda se recupera da lesão no punho que o afastou das últimas etapas da Fórmula 1 e não estará disponível para retornar neste fim de semana. Com isso, a tendência é que o neozelandês permaneça no carro da equipe principal em Madri.

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Hadjar ficou fora dos GPs da Holanda e da Itália durante o processo de recuperação. A expectativa inicial era de que o francês pudesse retornar rapidamente às atividades, mas a lesão acabou exigindo um período maior de cuidados. A Red Bull, por sua vez, segue evitando acelerar a volta do piloto para não correr o risco de comprometer sua recuperação.

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A ausência também mantém uma mudança que já havia sido utilizada em Monza. Na etapa italiana, Lawson ocupou o carro ao lado de Verstappen, enquanto Yuki Tsunoda foi deslocado para a Racing Bulls e formou dupla com Arvid Lindblad. A tendência é que a mesma configuração seja mantida no GP da Espanha.

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Lawson ganha nova oportunidade na Red Bull

Com a ausência de Hadjar, Lawson terá mais uma chance de mostrar serviço na equipe principal. O neozelandês já havia sido promovido à Red Bull em 2025, quando substituiu Sergio Pérez, mas disputou apenas duas corridas antes de perder a vaga para Tsunoda. Agora, a sequência de oportunidades ao lado de Verstappen pode ser importante para o futuro do piloto dentro da estrutura da equipe.

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Na Itália, porém, Lawson teve um fim de semana complicado. O piloto largou do pit lane e terminou apenas na 14ª colocação, enquanto Verstappen conseguiu extrair muito mais do carro e voltou ao pódio ao cruzar a linha de chegada em terceiro. O holandês chegou a brigar pela liderança durante a prova e mostrou ritmo suficiente para acompanhar as Mercedes, apesar das limitações de desempenho nas retas.

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Max Verstappen durante a classificação do GP da Holanda (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
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