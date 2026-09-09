Kimi Antonelli recebe apoio de Vettel para recorde histórico da F1

Em 75 temporadas completas, a Fórmula 1 viu 35 diferentes pilotos conquistarem o tão sonhado título mundial. Embora alguns tenham repetido o feito mais de uma vez, apenas um está marcado na história como o mais jovem a alcançar essa marca: Sebastian Vettel. A expectativa, porém, é que o recorde seja batido por Kimi Antonelli, que conta com o apoio do tetracampeão mundial.

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Antonelli é o líder absoluto da temporada de 2026. Depois da impressionante vitória no GP da Itália, neste domingo (6), o jovem italiano se isolou ainda mais na tabela do Mundial de Pilotos, com 267 pontos. O segundo colocado é George Russell, com 201, enquanto Lewis Hamilton aparece na terceira posição, com 191.

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Caso esse cenário se mantenha até o fim do campeonato, Antonelli estará celebrando o título e estabelecendo um novo recorde com larga vantagem. Em novembro de 2010, Vettel tinha exatamente 23 anos, quatro meses e 11 dias quando foi campeão mundial. Como tem apenas 20 anos, o piloto da Mercedes estabelecerá uma nova marca impressionante na F1 caso confirme o título.

Ainda que perca a liderança, Kimi terá até a temporada de 2029 para conquistar o título e ainda superar o feito de Sebastian. A conta é simples: o italiano nasceu em 25 de agosto de 2006 e precisa ser campeão mundial antes de completar 23 anos, quatro meses e 11 dias. Dessa forma, Antonelli tem até 5 de janeiro de 2030 para se tornar o mais jovem campeão da história da Fórmula 1.

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Nem mesmo a possibilidade de perder o recorde faz com que Vettel torça contra o jovem líder. Para o tetracampeão mundial, as marcas existem justamente para serem quebradas e, por isso, ele garantiu que ficaria feliz com uma eventual conquista de Antonelli. O alemão também elogiou a temporada do italiano até aqui.

— Eu ficaria muito feliz por ele. Ele vem tendo um ano incrível, e existe aquela velha frase de que os recordes estão aí para serem quebrados — disse Sebastian Vettel à imprensa.

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Para além de ex-piloto, Vettel afirmou ser um grande fã do esporte e da categoria. Por isso, celebra os feitos e as atuações dos antigos companheiros e dos novos atletas que chegam à elite do automobilismo mundial, independentemente de quebrarem seus recordes ou não.