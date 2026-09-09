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Kimi Antonelli recebe apoio de Vettel para recorde histórico da F1

Piloto de 20 anos pode se tornar o mais novo campeão da história da Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 13:45
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Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Em 75 temporadas completas, a Fórmula 1 viu 35 diferentes pilotos conquistarem o tão sonhado título mundial. Embora alguns tenham repetido o feito mais de uma vez, apenas um está marcado na história como o mais jovem a alcançar essa marca: Sebastian Vettel. A expectativa, porém, é que o recorde seja batido por Kimi Antonelli, que conta com o apoio do tetracampeão mundial.

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Antonelli é o líder absoluto da temporada de 2026. Depois da impressionante vitória no GP da Itália, neste domingo (6), o jovem italiano se isolou ainda mais na tabela do Mundial de Pilotos, com 267 pontos. O segundo colocado é George Russell, com 201, enquanto Lewis Hamilton aparece na terceira posição, com 191.

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Caso esse cenário se mantenha até o fim do campeonato, Antonelli estará celebrando o título e estabelecendo um novo recorde com larga vantagem. Em novembro de 2010, Vettel tinha exatamente 23 anos, quatro meses e 11 dias quando foi campeão mundial. Como tem apenas 20 anos, o piloto da Mercedes estabelecerá uma nova marca impressionante na F1 caso confirme o título.

Ainda que perca a liderança, Kimi terá até a temporada de 2029 para conquistar o título e ainda superar o feito de Sebastian. A conta é simples: o italiano nasceu em 25 de agosto de 2006 e precisa ser campeão mundial antes de completar 23 anos, quatro meses e 11 dias. Dessa forma, Antonelli tem até 5 de janeiro de 2030 para se tornar o mais jovem campeão da história da Fórmula 1.

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Nem mesmo a possibilidade de perder o recorde faz com que Vettel torça contra o jovem líder. Para o tetracampeão mundial, as marcas existem justamente para serem quebradas e, por isso, ele garantiu que ficaria feliz com uma eventual conquista de Antonelli. O alemão também elogiou a temporada do italiano até aqui.

— Eu ficaria muito feliz por ele. Ele vem tendo um ano incrível, e existe aquela velha frase de que os recordes estão aí para serem quebrados — disse Sebastian Vettel à imprensa.

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Para além de ex-piloto, Vettel afirmou ser um grande fã do esporte e da categoria. Por isso, celebra os feitos e as atuações dos antigos companheiros e dos novos atletas que chegam à elite do automobilismo mundial, independentemente de quebrarem seus recordes ou não.

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
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