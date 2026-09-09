Aos 11 anos, filho de Kimi Raikkonen é anunciado pela Red Bull

A Red Bull ganhou mais um nome para o futuro de seu programa de jovens pilotos. Robin Raikkonen, filho do campeão mundial Kimi Raikkonen, foi anunciado nesta quarta-feira (9) como integrante da Red Bull Junior Team a partir de 2027. Aos 11 anos, o finlandês já acumula experiência no kart e chama atenção pelos resultados conquistados em competições nacionais e internacionais.

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Robin começou a competir ainda criança e vem construindo seu caminho nas categorias de base do automobilismo. Entre os principais resultados estão participações de destaque em campeonatos da Rotax e da WSK, que reúnem alguns dos principais jovens nomes do kartismo internacional. Agora, o piloto terá o acompanhamento da estrutura da Red Bull durante os próximos passos da carreira.

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Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, destacou as características que fizeram a equipe apostar no jovem finlandês. Segundo o dirigente, Robin combina velocidade e habilidade de pilotagem com uma maturidade considerada acima da média para sua idade.

— Sua velocidade, habilidade de pilotagem e talento natural o consolidaram como um dos jovens pilotos mais promissores de sua faixa etária. Ao mesmo tempo, ele impressiona pela maturidade, pela abordagem serena e pelo foco claro na pilotagem. Nosso objetivo é desenvolvê-lo passo a passo, sem colocar nenhuma pressão desnecessária sobre seus ombros — afirmou Mekies.

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Filho de campeão mundial

Robin carrega um sobrenome conhecido no automobilismo mundial. Kimi Raikkonen conquistou o título da Fórmula 1 em 2007 e passou por equipes como Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus e Alfa Romeo antes de encerrar a carreira, em 2021. O finlandês terminou sua trajetória na categoria com 21 vitórias e 103 pódios.

O campeão mundial também comemorou a entrada do filho na estrutura da Red Bull. Para Kimi, a equipe oferece um ambiente completo para que Robin continue evoluindo e tenha contato com diferentes experiências ao longo da formação. O ex-piloto ainda ressaltou a satisfação da família com o novo passo na carreira do jovem.

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— Estamos todos animados pelo fato de Robin ter sido escolhido para seguir sua trajetória no automobilismo como membro da Red Bull. Laurent e todos têm nos dado um apoio incrível ao longo de todas as nossas discussões. Eles oferecem um programa atraente e abrangente para desenvolver e estimular o progresso de Robin nos próximos anos, além de toda a experiência necessária para desenvolver seu talento natural — disse Kimi.

A Red Bull Junior Team já teve entre seus integrantes alguns dos maiores nomes da Fórmula 1 nas últimas décadas. Sebastian Vettel e Max Verstappen, ambos campeões mundiais, passaram pelo programa antes de chegarem ao topo da categoria.

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