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Antes da F1, estreia do novo GP da Espanha teve 19 bandeiras vermelhas

Etapa espanhola marcará estreia oficial do circuito de Madring na Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 09:31
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Freddie Slater, da F3, em ação na curva La Monumental, a de maior inclinação da F1 2026
Freddie Slater, da F3, em ação na curva La Monumental, a de maior inclinação da F1 2026 (Foto: Divulgação)

Uma novidade será inaugurada na Fórmula 1 neste fim de semana, entre os dias 11 e 13 de setembro. A partir da temporada de 2026, a categoria terá o circuito de Madring como palco do GP da Espanha, substituindo o tradicional traçado de Barcelona. Antes da estreia oficial, porém, a nova pista de Madri já chamou atenção pelo número de interrupções durante o primeiro teste.

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Segundo o fotógrafo Kym Illman, as atividades da categoria de base foram interrompidas 19 vezes durante os dois dias de testes. Ao todo, foram quatro sessões de três horas cada, com nove bandeiras vermelhas na segunda-feira e outras dez na terça-feira. Onze das interrupções aconteceram após contatos com as barreiras, enquanto outros incidentes também contribuíram para o alto número de paralisações.

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O número elevado de bandeiras vermelhas chamou atenção justamente pela característica do novo circuito. A pista tem 5,416 quilômetros, 22 curvas e trechos de alta velocidade, além de pontos estreitos e com pouco espaço para erros. A curva 5, em especial, apareceu como uma das principais dificuldades durante os testes da F3.

— A curva que causou mais acidentes foi a curva 5. Há uma zona de frenagem forte antes de uma chicane. Esse será um dos principais pontos de ultrapassagem na pista de 5,4 quilômetros. Outro fator que causou estragos foram as curvas cegas e, na saída da chicane, os carros passavam a milímetros do muro — escreveu o profissional, em publicação nas redes sociais.

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Apesar dos sustos, a recepção dos pilotos sobre o circuito parece ter sido positiva. Em entrevista ao "ge", o brasileiro Pedro Clerot, da Rodin Motorsport, comparou o traçado com alguns dos circuitos mais conhecidos da Fórmula 1. Para o piloto de 19 anos, a pista reúne características de Mônaco, Jedá e Baku e exige bastante dos competidores.

— Foram primeiras impressões boas da pista. Uma pista bem técnica, bem travada, bem difícil. Lembra um pouquinho Mônaco, mas também tem seus traços de Jedá, até um pouco de Baku também. Foi um dia bem produtivo para a gente, foi mais sobre aprender a pista, a gente testou bastante coisa — disse o piloto.

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Madring chega à F1 cercado por expectativa

A estreia do Madring no calendário da Fórmula 1 está marcada para os dias 11 a 13 de setembro, na 14ª etapa da temporada de 2026. A entrada do novo circuito não elimina a presença da Espanha no campeonato: Barcelona abriu o ano com uma prova oficialmente chamada de GP de Barcelona-Catalunha.

O traçado madrilenho já recebeu carros da categoria principal antes da chegada do fim de semana oficial. Em julho, Charles Leclerc e Lewis Hamilton participaram de gravações promocionais com a Ferrari, enquanto Carlos Sainz foi o primeiro piloto do grid a completar voltas no circuito com um carro de 2023 da Williams.

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Entre os pontos que mais chamam atenção está a La Monumental, uma curva inclinada com 24% de inclinação e aproximadamente 547 metros de extensão. O trecho passa diante de uma arquibancada para 45 mil torcedores e faz parte de um circuito com 22 curvas e velocidades superiores a 300 km/h. A combinação de muros próximos, áreas de escape limitadas e setores de alta velocidade promete muita emoção.

O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026
O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de F1 em 2026 (Foto: Divulgação/Madring)
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