O GP da Itália mexeu novamente com a disputa pelo título da Fórmula 1 em 2026. Após a corrida em Monza, vencida por Kimi Antonelli, nove pilotos deixaram de ter chances matemáticas de conquistar o campeonato. Gabriel Bortoleto, por outro lado, ainda aparece entre os pilotos que seguem vivos na briga.

O brasileiro da Audi terminou a prova italiana na 11ª colocação e não somou pontos. Mesmo assim, Bortoleto ainda não está matematicamente eliminado da disputa pelo Mundial.

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Quem está fora da disputa pelo título?

Depois do resultado em Monza, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez não têm mais possibilidades matemáticas de terminar a temporada como campeões.

O cenário é diferente para Bortoleto, que segue com chances matemáticas, embora esteja muito distante da liderança. O brasileiro soma 10 pontos no campeonato.

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➡️ Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da Itália

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Antonelli amplia vantagem na liderança

A vitória em Monza deixou Kimi Antonelli ainda mais confortável na liderança do Mundial. O piloto da Mercedes chegou aos 267 pontos, enquanto George Russell aparece em segundo, com 201. Lando Norris é o quarto colocado, com 171 pontos, e Max Verstappen ocupa a sexta posição, com 127.

Antonelli largou do fim do grid e conseguiu uma impressionante recuperação para vencer o GP da Itália. Russell terminou em segundo, e Verstappen completou o pódio.

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Quantas etapas ainda faltam?

Com o encerramento da etapa de Monza, restam 10 GPs e uma Sprint no calendário de 2026. Portanto, ainda há uma quantidade significativa de pontos em disputa até o fim do campeonato.

Para Bortoleto, no entanto, a missão é extremamente complicada. Além de precisar de uma sequência praticamente perfeita nas etapas restantes, o brasileiro dependeria de resultados muito abaixo do esperado dos pilotos que estão à sua frente na classificação.

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

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