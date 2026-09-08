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Bortoleto ainda tem chances? Nove pilotos já estão fora da briga pelo título da F1

Após o GP da Itália, nove pilotos estão matematicamente eliminados da disputa pelo título da Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 11:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1
Gabriel Bortoleto em entrevista coletiva na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

O GP da Itália mexeu novamente com a disputa pelo título da Fórmula 1 em 2026. Após a corrida em Monza, vencida por Kimi Antonelli, nove pilotos deixaram de ter chances matemáticas de conquistar o campeonato. Gabriel Bortoleto, por outro lado, ainda aparece entre os pilotos que seguem vivos na briga.

O brasileiro da Audi terminou a prova italiana na 11ª colocação e não somou pontos. Mesmo assim, Bortoleto ainda não está matematicamente eliminado da disputa pelo Mundial.

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Quem está fora da disputa pelo título?

Depois do resultado em Monza, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez não têm mais possibilidades matemáticas de terminar a temporada como campeões.

O cenário é diferente para Bortoleto, que segue com chances matemáticas, embora esteja muito distante da liderança. O brasileiro soma 10 pontos no campeonato.

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➡️ Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da Itália

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Antonelli amplia vantagem na liderança

A vitória em Monza deixou Kimi Antonelli ainda mais confortável na liderança do Mundial. O piloto da Mercedes chegou aos 267 pontos, enquanto George Russell aparece em segundo, com 201. Lando Norris é o quarto colocado, com 171 pontos, e Max Verstappen ocupa a sexta posição, com 127.

Antonelli largou do fim do grid e conseguiu uma impressionante recuperação para vencer o GP da Itália. Russell terminou em segundo, e Verstappen completou o pódio.

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Quantas etapas ainda faltam?

Com o encerramento da etapa de Monza, restam 10 GPs e uma Sprint no calendário de 2026. Portanto, ainda há uma quantidade significativa de pontos em disputa até o fim do campeonato.

Para Bortoleto, no entanto, a missão é extremamente complicada. Além de precisar de uma sequência praticamente perfeita nas etapas restantes, o brasileiro dependeria de resultados muito abaixo do esperado dos pilotos que estão à sua frente na classificação.

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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