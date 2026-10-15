Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Número de Rafa Câmara na F1 2027 foi influenciado por Bortoleto; entenda

Numeração de preferência do novo contratado da Haas já estava com o outro brasileiro

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 20:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google

Anunciado nesta quinta-feira (15) como novo integrante do grid da Fórmula 1 para 2027, Rafael Câmara já sabe qual número de identificação terá gravado no macacão e no carro da Haas. O piloto brasileiro revelou, em entrevista coletiva, que será representado pelo número 50 nas corridas. No entanto, essa não era a primeira opção do futuro estreante da categoria.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A pretensão de Câmara era usar o número 5, com o qual correu durante toda a trajetória na base do automobilismo. Este já pertence ao compatriota Gabriel Bortoleto, da Audi, o que levou o pernambucano de 21 anos a adicionar um zero em sua identificação numeral. A preferência por manter a ligação com o 5 é motivada pela data do seu aniversário: 5 de maio de 2005 (5/5/2005).

continua após a publicidade

— A primeira opção seria o cinco, mas, obviamente, Gabi (Gabriel Bortoleto) está utilizando. Mas sim, será o 50, porque meu aniversário é em 5/5/2005. Eu falei com o meu pai e ele disse 50, faz sentido com a minha data de aniversário. Então, é o que vou usar no ano que vem — explicou o novo piloto da Haas.

O último piloto a usar o número 50 na Fórmula 1 foi justamente o próximo companheiro de equipe do brasileiro, Oliver Bearman. O britânico disputou duas provas com a numeração em 2024, quando substituiu Kevin Magnussen nos GPs de São Paulo e do Azerbaijão.

continua após a publicidade

Líder da Fórmula 2, Câmara herdou o número 1 do atual campeão e antecessor na Invicta Racing, Leonardo Fornaroli. Ele também chegou a usar o 38 durante os testes com carros antigos da Ferrari este ano.

➡️ Vídeo: Hamilton surfa em Bali durante pausa da Fórmula 1

➡️ Colapinto pede fim de ataques de torcedores argentinos: 'Não ajudam meu futuro'

O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2
O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

Rafa Câmara será o novo brasileiro da F1 em 2027

Rafa Câmara foi enfim anunciado pela Haas como piloto titular para a temporada 2027 da Fórmula 1 nesta quinta-feira (15). Ao lado de Gabriel Bortoleto, o pernambucano será mais um representante brasileiro no grid e dará o próximo passo na carreira após se destacar na Fórmula 2. O acordo marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Fórmula 1

Análise: o que esperar de Rafa Câmara ao lado da Haas na F1 em 2027

Há 7 horas
Lewis Hamilton surfando na pausa da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Lewis Hamilton)

Fórmula 1

Vídeo: Hamilton surfa em Bali durante pausa da Fórmula 1

Há 7 horas
Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2

Fórmula 1

Rafa Câmara conquista feito inédito antes mesmo de estrear na F1

Há 8 horas
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Ao lado de Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara chega como 34º piloto brasileiro da F1

Há 9 horas
Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2

Fora de Campo

Web enlouquece com chegada de novo brasileiro na Fórmula 1: 'Teremos'

Há 9 horas
Rafael Câmara venceu uma das etapas do GP de Baku da F2

Fórmula 1

Fim da novela! Rafa Câmara fecha com a Haas e será o novo brasileiro da F1 em 2027

Há 9 horas
Mais LANCE!
Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Colapinto pede fim de ataques de torcedores argentinos: 'Não ajudam meu futuro'

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

GP dos EUA e os cenários para Kimi Antonelli ser campeão da F1 2026

Gabriel Bortoleto recebe prêmio da FIA de Max Verstappen, tetracampeão da F1

Gabriel Bortoleto recebeu prêmio da FIA na última vez que a F1 foi à África

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

F1 anuncia retorno da África ao circuito após 37 anos

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Haas e Ferrari fecham acordo para levar Rafa Câmara à F1, diz site

Carlos Sainz em ação no GP do Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Estados Unidos recebem próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Hamilton passa mal após GP de Singapura e recebe atendimento

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Singapura de 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Max Verstappen iguala marca de Lewis Hamilton desde estreia na F1

Max Verstappen comemora vitória do GP de Singapura pela F1 2026

VÍDEO: 'Café com F1' debate vitória de Verstappen no GP de Singapura

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Guerra no Oriente Médio pode antecipar título de Antonelli na F1 para os EUA

Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026

Após GP de Singapura, Hulkenberg ultrapassa Bortoleto no Mundial da F1

Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Verstappen quebra tabu e vence GP de Singapura pela primeira vez na F1

Gabriel Bortoleto no paddock do GP de Singapura pela F1 2026

Audi dá problema, pega fogo, e Bortoleto abandona GP de Singapura na F1

Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026