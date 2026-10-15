Anunciado nesta quinta-feira (15) como novo integrante do grid da Fórmula 1 para 2027, Rafael Câmara já sabe qual número de identificação terá gravado no macacão e no carro da Haas. O piloto brasileiro revelou, em entrevista coletiva, que será representado pelo número 50 nas corridas. No entanto, essa não era a primeira opção do futuro estreante da categoria.

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A pretensão de Câmara era usar o número 5, com o qual correu durante toda a trajetória na base do automobilismo. Este já pertence ao compatriota Gabriel Bortoleto, da Audi, o que levou o pernambucano de 21 anos a adicionar um zero em sua identificação numeral. A preferência por manter a ligação com o 5 é motivada pela data do seu aniversário: 5 de maio de 2005 (5/5/2005).

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— A primeira opção seria o cinco, mas, obviamente, Gabi (Gabriel Bortoleto) está utilizando. Mas sim, será o 50, porque meu aniversário é em 5/5/2005. Eu falei com o meu pai e ele disse 50, faz sentido com a minha data de aniversário. Então, é o que vou usar no ano que vem — explicou o novo piloto da Haas.

O último piloto a usar o número 50 na Fórmula 1 foi justamente o próximo companheiro de equipe do brasileiro, Oliver Bearman. O britânico disputou duas provas com a numeração em 2024, quando substituiu Kevin Magnussen nos GPs de São Paulo e do Azerbaijão.

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Líder da Fórmula 2, Câmara herdou o número 1 do atual campeão e antecessor na Invicta Racing, Leonardo Fornaroli. Ele também chegou a usar o 38 durante os testes com carros antigos da Ferrari este ano.

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O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

Rafa Câmara será o novo brasileiro da F1 em 2027

Rafa Câmara foi enfim anunciado pela Haas como piloto titular para a temporada 2027 da Fórmula 1 nesta quinta-feira (15). Ao lado de Gabriel Bortoleto, o pernambucano será mais um representante brasileiro no grid e dará o próximo passo na carreira após se destacar na Fórmula 2. O acordo marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016.