Piloto da F1 perde posições no GP do Catar por batida em Rafa Câmara
Comissários responsabilizaram Sergio Pérez pelo acidente na 19ª volta do GP de Las Vegas
Sergio Pérez foi punido após provocar um acidente com o brasileiro Rafael Câmara durante o GP de Las Vegas de Fórmula 1, disputado na madrugada deste domingo (22). Após analisar o incidente, os comissários consideraram o mexicano responsável pela colisão e determinaram a perda de cinco posições no grid de largada da próxima etapa, no Catar.
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O contato aconteceu na 19ª volta da corrida, quando Pérez tentava ultrapassar Câmara, que ocupava a 16ª colocação. Na aproximação da curva 14, o brasileiro conseguiu contornar o trecho à frente do adversário, mas acabou atingido pela roda dianteira esquerda do carro da Cadillac.
Com o impacto, o piloto da Haas rodou na pista, mas conseguiu continuar na prova. Pérez, por outro lado, não teve condições de permanecer na disputa e abandonou a corrida.
Acidente provocou entrada do safety car
A colisão provocou a primeira bandeira amarela da corrida e levou os pilotos que ainda estavam na pista a realizar paradas nos boxes. Câmara aproveitou a interrupção para trocar os pneus e colocou um jogo de compostos macios antes de retornar à disputa.
A situação ficou ainda mais complicada com o acidente de Arvid Lindblad, que também rodou e bateu sozinho. O episódio prolongou a intervenção do carro de segurança.
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Comissários explicam punição a Sergio Pérez
Após a corrida, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) avaliaram as imagens do incidente e concluíram que Pérez teve responsabilidade exclusiva pela batida. Na justificativa da decisão, os responsáveis pela análise destacaram que o mexicano não chegou a posicionar a parte dianteira de seu carro à frente do veículo de Rafael Câmara durante a tentativa de ultrapassagem.
Inicialmente, a infração previa uma punição de dez segundos. Como Pérez abandonou a prova em consequência do acidente, a penalidade foi convertida na perda de cinco posições no grid da próxima etapa. Com isso, o piloto da Cadillac terá de cumprir a punição no GP do Catar, programado para o próximo domingo (29).
Rafael Câmara termina GP de Las Vegas de F1 fora da zona de pontuação
Apesar do susto provocado pelo contato com Pérez, Rafael Câmara conseguiu completar a corrida em Las Vegas. O brasileiro recebeu a bandeirada na 16ª colocação e ficou fora da zona de pontuação. O piloto, que substitui Esteban Ocon na Haas nesta reta final da temporada, ainda não tem participação confirmada na etapa do Catar.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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