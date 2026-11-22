Sergio Pérez foi punido após provocar um acidente com o brasileiro Rafael Câmara durante o GP de Las Vegas de Fórmula 1, disputado na madrugada deste domingo (22). Após analisar o incidente, os comissários consideraram o mexicano responsável pela colisão e determinaram a perda de cinco posições no grid de largada da próxima etapa, no Catar.

➡️ Rafa Câmara sofre batida, e brasileiros ficam fora dos pontos no GP de Las Vegas da F1

O contato aconteceu na 19ª volta da corrida, quando Pérez tentava ultrapassar Câmara, que ocupava a 16ª colocação. Na aproximação da curva 14, o brasileiro conseguiu contornar o trecho à frente do adversário, mas acabou atingido pela roda dianteira esquerda do carro da Cadillac.

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Com o impacto, o piloto da Haas rodou na pista, mas conseguiu continuar na prova. Pérez, por outro lado, não teve condições de permanecer na disputa e abandonou a corrida.

Acidente provocou entrada do safety car

A colisão provocou a primeira bandeira amarela da corrida e levou os pilotos que ainda estavam na pista a realizar paradas nos boxes. Câmara aproveitou a interrupção para trocar os pneus e colocou um jogo de compostos macios antes de retornar à disputa.

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A situação ficou ainda mais complicada com o acidente de Arvid Lindblad, que também rodou e bateu sozinho. O episódio prolongou a intervenção do carro de segurança.

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Comissários explicam punição a Sergio Pérez

Após a corrida, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) avaliaram as imagens do incidente e concluíram que Pérez teve responsabilidade exclusiva pela batida. Na justificativa da decisão, os responsáveis pela análise destacaram que o mexicano não chegou a posicionar a parte dianteira de seu carro à frente do veículo de Rafael Câmara durante a tentativa de ultrapassagem.

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Sergio Pérez em ação no GP de Las Vegas de F1 2026 (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Inicialmente, a infração previa uma punição de dez segundos. Como Pérez abandonou a prova em consequência do acidente, a penalidade foi convertida na perda de cinco posições no grid da próxima etapa. Com isso, o piloto da Cadillac terá de cumprir a punição no GP do Catar, programado para o próximo domingo (29).

Rafael Câmara termina GP de Las Vegas de F1 fora da zona de pontuação

Apesar do susto provocado pelo contato com Pérez, Rafael Câmara conseguiu completar a corrida em Las Vegas. O brasileiro recebeu a bandeirada na 16ª colocação e ficou fora da zona de pontuação. O piloto, que substitui Esteban Ocon na Haas nesta reta final da temporada, ainda não tem participação confirmada na etapa do Catar.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.