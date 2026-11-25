Rafa Câmara define objetivo em sequência na F1 com a Haas
Piloto brasileiro estará na Fórmula 1 até o fim da temporada de 2026
O futuro de Rafa Câmara está garantido na Fórmula 1. Mesmo com a vaga para a temporada de 2027 já assegurada na Haas, o brasileiro decidiu antecipar sua chegada à elite do automobilismo e encerrou sua participação na F2. Com mais duas etapas até o fim do ano, o objetivo agora é acumular experiência e seguir evoluindo dentro e fora da pista.
➡️ Catar recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários
A oportunidade surgiu após a saída de Esteban Ocon da equipe norte-americana no GP da Cidade do México. Na ocasião, o time optou por chamar Ryo Hirakawa para disputar o fim de semana, mas o cenário mudou na etapa seguinte. Com o japonês concentrado em seus compromissos no WEC, Rafa recebeu o tão aguardado convite para estrear na F1. Desde então, não deixou mais o posto de titular.
Às vésperas do GP do Catar, depois das participações em São Paulo e Las Vegas, a prévia da Haas indica que o foco de Câmara não estará na busca por resultados expressivos. O brasileiro chega ao Oriente Médio com a missão de continuar desenvolvendo suas habilidades, principalmente na adaptação a um carro de Fórmula 1, no qual teve apenas duas experiências até o momento.
— Cada fim de semana na F1 é uma oportunidade para eu aprender e evoluir. O Catar é um circuito desafiador e estou ansioso para experimentá-lo em um carro de F1. O objetivo é continuar progredindo, ganhar confiança e contribuir o máximo possível para a equipe — disse Rafa Câmara.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Embora resultados entre os primeiros colocados não sejam a prioridade neste momento, a Haas também tem objetivos importantes para cumprir nas últimas etapas do calendário. A equipe precisa se manter na sétima posição do Mundial de Construtores para garantir a colocação ao fim da temporada e, consequentemente, assegurar a premiação correspondente.
O desempenho coletivo nas duas últimas corridas, portanto, também será importante para os planos da escuderia. Enquanto busca ganhar quilometragem e confiança na nova categoria, Rafa Câmara terá a oportunidade de contribuir para a equipe em uma reta final que pode fazer diferença no balanço financeiro da Haas. Assim, o brasileiro encara a sequência no Catar e em Abu Dhabi como mais um passo na preparação para sua primeira temporada completa na principal categoria do automobilismo mundial.
Mais LANCE!
Hamilton critica Ferrari na F1 2026: 'Precisava de apoio'
Heptacampeão comenta episódios de tensão com Charles Leclerc nos GPs do México e de Las Vegas e cobra mais coordenação interna da escuderia
Campeão antes da hora? Entenda como funciona a pontuação por etapas na F1
Kimi Antonelli foi campeão mundial com quatro etapas de antecedência em 2026
Antiga equipe de Rafa Câmara anuncia novo piloto para F2
Freddie Slater assumirá o posto do brasileiro na reta final da categoria
Catar recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários
Pilotos voltam à ação no dia 27 de novembro no Circuito Internacional de Lusail
F1 volta a limitar uso dos pneus no GP do Catar para evitar desgaste
Cada jogo de pneus poderá ser usado por até 27 voltas, obrigando ao menos duas paradas
Charles Leclerc admite erro e critica situação com Hamilton na Ferrari: 'Inaceitável'
Piloto reconhece penalização após toque com companheiro no GP de Las Vegas e cobra mudanças
Russell lamenta batida em Las Vegas, mas afirma: 'Não me arrependo'
Britânico arriscou ultrapassagem na reta final do GP de Las Vegas e terminou em nono
Rafa Câmara deixa a Fórmula 2 para seguir na F1 até o fim da temporada
Líder da categoria de acesso, brasileiro disputará as etapas do Catar e de Abu Dhabi pela Haas
Piloto da F1 perde posições no GP do Catar por batida em Rafa Câmara
Comissários responsabilizaram Sergio Pérez pelo acidente na 19ª volta do GP de Las Vegas
Verstappen ri e ironiza temporada de Russell na F1: 'Boca grande'
Após vencer o GP de Las Vegas, tetracampeão criticou o desempenho do piloto da Mercedes
Rafa Câmara sofre batida, e brasileiros ficam fora dos pontos no GP de Las Vegas da F1
Gabriel Bortoleto ficou em 12º, enquanto Rafa Câmara chegou em 16º
Verstappen brilha em estratégia e vence GP de Las Vegas na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 12º, enquanto Rafa Câmara chegou em 16º
Volta a volta da vitória de Verstappen na F1 no GP de Las Vegas
Atividade aconteceu no Circuito Urbano de Las Vegas neste domingo (22)
Entenda como o frio se torna um dos maiores desafios entre os pilotos da F1 em Las Vegas
Baixas temperaturas em Las Vegas dificultam principalmente o aquecimento dos pneus
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas neste domingo (22)
Programação no Circuito Urbano de Las Vegas se encerra neste domingo (22)
Russell sobe o tom sobre Verstappen: 'Age como se fosse maior e melhor'
Britânico acusa tetracampeão de agir com superioridade após toque no terceiro treino livre, cobra respeito na pista e afirma que não aceitará ser prejudicado
Bortoleto critica desempenho da Audi em Las Vegas e chama ida ao Q2 de milagre
Brasileiro sofre com prolemas no carro neste final de semana
GP de Las Vegas: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º
Antonelli é o mais rápido, mas Verstappen fica com a 21ª pole da F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 13º, enquanto Rafa Câmara largará em 15º