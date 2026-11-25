O futuro de Rafa Câmara está garantido na Fórmula 1. Mesmo com a vaga para a temporada de 2027 já assegurada na Haas, o brasileiro decidiu antecipar sua chegada à elite do automobilismo e encerrou sua participação na F2. Com mais duas etapas até o fim do ano, o objetivo agora é acumular experiência e seguir evoluindo dentro e fora da pista.

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A oportunidade surgiu após a saída de Esteban Ocon da equipe norte-americana no GP da Cidade do México. Na ocasião, o time optou por chamar Ryo Hirakawa para disputar o fim de semana, mas o cenário mudou na etapa seguinte. Com o japonês concentrado em seus compromissos no WEC, Rafa recebeu o tão aguardado convite para estrear na F1. Desde então, não deixou mais o posto de titular.

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Às vésperas do GP do Catar, depois das participações em São Paulo e Las Vegas, a prévia da Haas indica que o foco de Câmara não estará na busca por resultados expressivos. O brasileiro chega ao Oriente Médio com a missão de continuar desenvolvendo suas habilidades, principalmente na adaptação a um carro de Fórmula 1, no qual teve apenas duas experiências até o momento.

— Cada fim de semana na F1 é uma oportunidade para eu aprender e evoluir. O Catar é um circuito desafiador e estou ansioso para experimentá-lo em um carro de F1. O objetivo é continuar progredindo, ganhar confiança e contribuir o máximo possível para a equipe — disse Rafa Câmara.

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Embora resultados entre os primeiros colocados não sejam a prioridade neste momento, a Haas também tem objetivos importantes para cumprir nas últimas etapas do calendário. A equipe precisa se manter na sétima posição do Mundial de Construtores para garantir a colocação ao fim da temporada e, consequentemente, assegurar a premiação correspondente.

O desempenho coletivo nas duas últimas corridas, portanto, também será importante para os planos da escuderia. Enquanto busca ganhar quilometragem e confiança na nova categoria, Rafa Câmara terá a oportunidade de contribuir para a equipe em uma reta final que pode fazer diferença no balanço financeiro da Haas. Assim, o brasileiro encara a sequência no Catar e em Abu Dhabi como mais um passo na preparação para sua primeira temporada completa na principal categoria do automobilismo mundial.

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