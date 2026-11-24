Campeão antes da hora? Entenda como funciona a pontuação por etapas na F1
Kimi Antonelli foi campeão mundial com quatro etapas de antecedência em 2026
Na Fórmula 1, nem sempre é preciso esperar pela última bandeirada da temporada para conhecer o campeão mundial. Dependendo da vantagem ao longo do campeonato, um piloto pode garantir matematicamente o título com uma ou até mais etapas de antecedência – como fez Kimi Antonelli em 2026. Isso acontece porque a disputa não depende apenas de quem vence mais corridas, mas da soma de pontos conquistados durante todo o calendário.
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O sistema de pontuação da categoria estabelece uma quantidade específica de pontos para cada posição de chegada, tanto nas corridas principais quanto nas provas Sprint. A matemática do campeonato permite, inclusive, identificar o momento em que nenhum adversário consegue mais alcançar o líder, independentemente dos resultados restantes.
Como funciona a pontuação na Fórmula 1?
Em um Grande Prêmio convencional, os dez primeiros colocados recebem pontos para o Mundial de Pilotos e também para o Mundial de Construtores. A vitória vale 25 pontos, enquanto o segundo colocado recebe 18 e o terceiro soma 15. A partir daí, a pontuação diminui progressivamente até chegar ao décimo lugar, que garante um ponto. Veja como funciona a distribuição:
|Posição
|Pontuação
1º lugar
25 pontos
2º lugar
18 pontos
3º lugar
15 pontos
4º lugar
12 pontos
5º lugar
10 pontos
6º lugar
8 pontos
7º lugar
6 pontos
8º lugar
4 pontos
9º lugar
2 pontos
10º lugar
1 ponto
Além das corridas principais, o calendário também conta com etapas que recebem o formato Sprint. Nessas ocasiões, os pilotos disputam uma prova mais curta no sábado, antes da corrida principal de domingo, e os oito primeiros colocados também recebem pontos. O vencedor soma oito, enquanto o oitavo colocado garante um ponto, o que aumenta a quantidade máxima disponível em um mesmo fim de semana.
|Posição na Sprint
|Pontuação
1º lugar
8 pontos
2º lugar
7 pontos
3º lugar
6 pontos
4º lugar
5 pontos
5º lugar
4 pontos
6º lugar
3 pontos
7º lugar
2 pontos
8º lugar
1 ponto
Com isso, um piloto pode conquistar até 33 pontos em um fim de semana com Sprint. Vale lembrar que não há mais bonificação pela volta mais rápida. A regra foi retirada do campeonato desde 2025. Diferente da F2, a conquista da pole position também não rende pontos para a classificação mundial.
Em que momento um piloto pode ser campeão antecipadamente?
A definição antecipada do Mundial acontece quando a vantagem do primeiro colocado se torna maior do que a quantidade máxima de pontos que qualquer adversário ainda pode conquistar até o encerramento da temporada. Na prática, isso significa que, mesmo que o líder abandone todas as provas restantes e um concorrente vença todas elas, a diferença continuará suficiente para garantir o título. Não é necessário que o piloto vença a última corrida ou sequer termine no pódio para confirmar a conquista.
Um caso real ajuda a visualizar como essa conta funciona. Kimi Antonelli chegou ao GP da Cidade do México de 2026 com 365 pontos, 123 a mais que George Russell e 124 à frente de Lewis Hamilton. Naquele momento, o italiano já tinha a possibilidade de confirmar o título, desde que conseguisse administrar a vantagem construída durante a temporada.
A conta era simples: depois da etapa mexicana, restariam quatro corridas, com um máximo de 100 pontos disponíveis. Por isso, Antonelli precisava terminar o GP pelo menos na nona colocação, resultado que garantiria dois pontos e seria suficiente para impedir qualquer possibilidade de ultrapassagem dos concorrentes. Outra combinação possível seria não pontuar, desde que Russell e Hamilton também não vencessem a corrida.
O que acontece em caso de empate na pontuação?
Existe ainda a possibilidade de dois pilotos terminarem a temporada com a mesma quantidade de pontos. Nesse caso, o regulamento da FIA estabelece critérios de desempate para definir quem fica com o título mundial. O primeiro deles é o número de vitórias em Grandes Prêmios ao longo do campeonato.
Se a igualdade permanecer, são consideradas as quantidades de segundos lugares, terceiros lugares e assim sucessivamente, até que exista uma diferença entre os concorrentes. Dessa forma, não basta observar apenas a pontuação acumulada: o retrospecto dos pilotos nas corridas também pode ser decisivo para a definição do campeonato.
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