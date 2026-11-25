Verstappen revela ter passado 40 horas jogando GTA VI durante GP de Las Vegas
Tetracampeão da Fórmula 1 aproveitou o fim de semana da corrida para avançar no game
Max Verstappen encontrou tempo para conciliar duas atividades durante o GP de Las Vegas de Fórmula 1. Além de conquistar a vitória no circuito norte-americano, o piloto da Red Bull revelou ter dedicado cerca de 40 horas ao GTA VI ao longo do fim de semana da corrida. A informação foi compartilhada pelo próprio holandês durante uma transmissão ao vivo da Team Verstappen, sua equipe de automobilismo virtual.
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O tetracampeão mundial contou que aproveitou as manhãs e tardes livres em Las Vegas para jogar o novo título da franquia Grand Theft Auto. Segundo Verstappen, ele não esperou sequer a viagem de volta para Mônaco para começar a aproveitar o lançamento. Durante o voo, porém, preferiu dormir.
O piloto também revelou que já havia completado quase 80% das missões disponíveis no jogo. Apesar do avanço, admitiu ter pulado as cenas roteirizadas, que considerou entediantes.
A dedicação ao videogame contrastou com a intensidade do fim de semana na pista. Verstappen venceu o GP de Las Vegas em uma corrida que registrou 352 ultrapassagens, o maior número já contabilizado em uma prova da Fórmula 1. A disputa também teve cerca de 35 mudanças de posição na liderança, em um cenário de forte concorrência entre os pilotos.
Verstappen vence em Las Vegas e segue na disputa pelo vice
Enquanto avançava nas missões de GTA VI, Verstappen também conquistou um resultado importante para sua campanha na temporada 2026 da Fórmula 1. A vitória em Las Vegas foi a 75ª de sua carreira na categoria e a quarta no campeonato deste ano.
O resultado reforçou a recuperação do holandês e da Red Bull após um início de temporada abaixo das expectativas. Depois de ter chegado a ocupar a sexta colocação no Mundial de Pilotos, o tetracampeão voltou a ganhar terreno na classificação e passou a disputar o vice-campeonato.
Com a reta final da temporada se aproximando, Verstappen busca manter a sequência de bons resultados para encerrar o ano entre os primeiros colocados do campeonato.
Próxima etapa
A Fórmula 1 segue para a próxima etapa do calendário após a passagem por Las Vegas. Verstappen tentará manter o bom momento na reta final da temporada e ampliar sua pontuação na disputa pelo vice-campeonato.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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