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Colapinto pede fim de ataques de torcedores argentinos: 'Não ajudam meu futuro'

Piloto afirmou que as ofensas podem afetar o futuro na Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 09:37
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Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026
Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Franco Colapinto fez um pedido importante aos próprios torcedores nesta quarta-feira (14). O piloto da Alpine usou as redes sociais para pedir que os fãs argentinos parem de atacar adversários, companheiros de equipe e profissionais que trabalham na Fórmula 1. Segundo o argentino, as ofensas virtuais acabam prejudicando justamente quem os torcedores dizem querer defender.

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A manifestação acontece principalmente depois da repercussão do GP do Azerbaijão, quando Colapinto se envolveu em um acidente na relargada e tirou da corrida Pierre Gasly e Lando Norris. Após a prova, o piloto da McLaren criticou a manobra e chegou a defender uma suspensão para o argentino.

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Colapinto, porém, afirmou que o apoio dos fãs é importante para sua carreira, mas pediu que a torcida mude a forma de demonstrar esse suporte. O piloto reforçou ainda que, embora seja na intenção de defesa, os ataques têm efeito contrário, prejudicando o atleta argentino.

— Há algo muito importante que eu preciso falar. É algo necessário, temos que mudar e melhorar. Sempre serei muito grato pelo apoio, mas há momentos em que passamos dos limites. Em vez de me apoiarem, vocês acabam criticando e atacando outros pilotos, outros colegas, meus companheiros de equipe, meus mecânicos, meus engenheiros, pessoas com quem trabalho todos os dias. Não ajudam nem a mim nem ao meu futuro — afirmou.

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O comportamento nas redes também pode interferir no ambiente dentro da própria equipe. Como destacou o piloto, é preciso trabalhar em conjunto com engenheiros, mecânicos e companheiros para evoluir na Fórmula 1. Assim, ele pediu que os torcedores ajudem a criar um ambiente mais positivo.

— Realmente quero que entendam que temos que mudar isso como sociedade. Para me ajudar a ter uma melhor performance, continuar realizando meus sonhos e conseguir os resultados que buscamos — somar pontos para a equipe —, preciso que vocês me ajudem a acabar com isso, todos juntos. Quero que continuem empurrando o time e a mim nas horas boas e nas ruins — completou.

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A relação entre Colapinto e os torcedores argentinos ganhou ainda mais atenção após o episódio em Baku. Norris recebeu uma série de mensagens ofensivas depois de criticar o acidente, e o caso chegou a envolver figuras conhecidas do país, como o ex-jogador Sergio Aguero.

A Alpine também se posicionou sobre o assunto e classificou os ataques virtuais como inaceitáveis. O consultor Flavio Briatore igualmente pediu mais responsabilidade dos torcedores e destacou a necessidade de preservar o ambiente de trabalho do piloto.

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Agora, Franco Colapinto tenta transformar a repercussão de Baku em um assunto encerrado e voltar o foco para a pista. A próxima oportunidade será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, entre os dias 23 e 25 de outubro.

Franco Colapinto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Franco Colapinto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
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