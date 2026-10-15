Colapinto pede fim de ataques de torcedores argentinos: 'Não ajudam meu futuro'
Piloto afirmou que as ofensas podem afetar o futuro na Fórmula 1
Franco Colapinto fez um pedido importante aos próprios torcedores nesta quarta-feira (14). O piloto da Alpine usou as redes sociais para pedir que os fãs argentinos parem de atacar adversários, companheiros de equipe e profissionais que trabalham na Fórmula 1. Segundo o argentino, as ofensas virtuais acabam prejudicando justamente quem os torcedores dizem querer defender.
➡️ GP dos EUA e os cenários para Kimi Antonelli ser campeão da F1 2026
A manifestação acontece principalmente depois da repercussão do GP do Azerbaijão, quando Colapinto se envolveu em um acidente na relargada e tirou da corrida Pierre Gasly e Lando Norris. Após a prova, o piloto da McLaren criticou a manobra e chegou a defender uma suspensão para o argentino.
Colapinto, porém, afirmou que o apoio dos fãs é importante para sua carreira, mas pediu que a torcida mude a forma de demonstrar esse suporte. O piloto reforçou ainda que, embora seja na intenção de defesa, os ataques têm efeito contrário, prejudicando o atleta argentino.
— Há algo muito importante que eu preciso falar. É algo necessário, temos que mudar e melhorar. Sempre serei muito grato pelo apoio, mas há momentos em que passamos dos limites. Em vez de me apoiarem, vocês acabam criticando e atacando outros pilotos, outros colegas, meus companheiros de equipe, meus mecânicos, meus engenheiros, pessoas com quem trabalho todos os dias. Não ajudam nem a mim nem ao meu futuro — afirmou.
O comportamento nas redes também pode interferir no ambiente dentro da própria equipe. Como destacou o piloto, é preciso trabalhar em conjunto com engenheiros, mecânicos e companheiros para evoluir na Fórmula 1. Assim, ele pediu que os torcedores ajudem a criar um ambiente mais positivo.
— Realmente quero que entendam que temos que mudar isso como sociedade. Para me ajudar a ter uma melhor performance, continuar realizando meus sonhos e conseguir os resultados que buscamos — somar pontos para a equipe —, preciso que vocês me ajudem a acabar com isso, todos juntos. Quero que continuem empurrando o time e a mim nas horas boas e nas ruins — completou.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A relação entre Colapinto e os torcedores argentinos ganhou ainda mais atenção após o episódio em Baku. Norris recebeu uma série de mensagens ofensivas depois de criticar o acidente, e o caso chegou a envolver figuras conhecidas do país, como o ex-jogador Sergio Aguero.
A Alpine também se posicionou sobre o assunto e classificou os ataques virtuais como inaceitáveis. O consultor Flavio Briatore igualmente pediu mais responsabilidade dos torcedores e destacou a necessidade de preservar o ambiente de trabalho do piloto.
Agora, Franco Colapinto tenta transformar a repercussão de Baku em um assunto encerrado e voltar o foco para a pista. A próxima oportunidade será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, entre os dias 23 e 25 de outubro.
Tudo sobre
Fórmula 1
GP dos EUA e os cenários para Kimi Antonelli ser campeão da F1 2026Há 20 horas
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto recebeu prêmio da FIA na última vez que a F1 foi à ÁfricaHá 1 dia
Fórmula 1
F1 anuncia retorno da África ao circuito após 37 anosHá 1 dia
Fórmula 1
Haas e Ferrari fecham acordo para levar Rafa Câmara à F1, diz siteHá 2 dias
Fórmula 1
Estados Unidos recebem próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horáriosHá 3 dias
Fórmula 1
Hamilton passa mal após GP de Singapura e recebe atendimentoHá 3 dias
Mais LANCE!