A saída de Rafael Câmara da Fórmula 2 abriu espaço para uma nova oportunidade na carreira de Freddie Slater. Aos 18 anos, o britânico foi anunciado nesta terça-feira (24) como substituto do brasileiro na Invicta Racing para as duas últimas etapas da temporada. A mudança antecipa um passo que já estava nos planos do jovem piloto, contratado pela equipe para disputar o campeonato de 2027.

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Slater chega à categoria depois de uma temporada de destaque na Fórmula 3, na qual terminou como vice-campeão. O título escapou na última etapa, quando acabou superado pelo norte-americano Ugo Ugochukwu, mas o resultado não impediu sua promoção. Além de integrar o programa de desenvolvimento da Audi, o inglês já teve duas oportunidades de participar de atividades oficiais da F1 em 2026, nos GPs do México e de São Paulo.

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A mudança acontece em meio a uma reta final importante para a Invicta, que terá de integrar o estreante antes das provas no Catar e em Abu Dhabi. O chefe da equipe, James Robinson, reconheceu que a promoção aconteceu antes do cronograma inicialmente previsto. Apesar disso, o dirigente demonstrou confiança na capacidade de adaptação do britânico e também desejou sucesso a Câmara em sua nova fase na Fórmula 1.

— Claro, isso veio de alguma forma mais cedo do que o previsto, na sequência da ida do Rafael para a Haas, que é totalmente merecida e nós o desejamos tudo de melhor. O Freddie tem grandes desafios para encarar em pouco tempo, mas nós estamos confiantes na habilidade dele e ansiosos para dar as boas-vindas, enquanto buscamos um final forte para a temporada no Catar e em Abu Dhabi — afirmou.

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Enquanto o novo companheiro da Invicta se prepara para estrear na categoria, Câmara ainda tem chances matemáticas de conquistar o título, mesmo que remotamente. O brasileiro soma 207 pontos e ocupa a primeira posição, com sete de vantagem sobre Nikola Tsolov e 18 em relação a Alexander Dunne. Como ainda restam 78 pontos em disputa, porém, a expectativa é que os adversários o ultrapassem na classificação.