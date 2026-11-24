Hamilton critica Ferrari na F1 2026: 'Precisava de apoio'
Heptacampeão comenta episódios de tensão com Charles Leclerc nos GPs do México e de Las Vegas e cobra mais coordenação interna da escuderia
A relação entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari voltou a ganhar destaque após mais um episódio de tensão na Fórmula 1. Depois de um novo incidente entre os companheiros de equipe durante o GP de Las Vegas, o heptacampeão britânico comentou a falta de suporte interno e afirmou que nunca solicitou tratamento de primeiro piloto na escuderia italiana.
O desentendimento mais recente aconteceu após uma sequência de problemas envolvendo os dois carros da Ferrari. O episódio de Las Vegas ocorreu depois de outra situação controversa no GP do México, quando um incidente entre os pilotos prejudicou as chances de a equipe conquistar uma dobradinha.
Na etapa norte-americana, Leclerc se envolveu em um toque com Hamilton e comprometeu o resultado dos dois carros. Como consequência, o monegasco recebeu uma punição de dez segundos. Os acontecimentos aumentaram os questionamentos sobre a condução da dupla e a organização interna da equipe comandada por Fred Vasseur.
Hamilton nega ter pedido status de primeiro piloto na Ferrari
Em entrevista após o GP de Las Vegas, Hamilton procurou esclarecer sua posição sobre a hierarquia dentro da Ferrari. O britânico negou ter solicitado privilégios ou preferência em relação a Leclerc e destacou que nunca condicionou sua participação na equipe à condição de número um.
— Nunca pedi para ser número um. Em geral, (na carreira) nunca pedi por isso.
Hamilton também recordou um período da temporada em que estava mais de 40 pontos à frente e considerava que tinha condições de disputar posições importantes no campeonato. Naquele momento, segundo o piloto, Kimi Antonelli era o adversário mais próximo na classificação.
O britânico avaliou que poderia ter recebido mais suporte em determinadas etapas para aumentar suas chances de superar o italiano. Como exemplo, mencionou o GP de Zandvoort.
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Britânico cobra apoio em momentos decisivos da temporada
Ao explicar sua insatisfação, Hamilton ressaltou que sua expectativa não era receber uma posição privilegiada dentro da Ferrari, mas contar com o suporte necessário em momentos estratégicos da temporada.
Na avaliação do piloto, algumas oportunidades poderiam ter sido melhor aproveitadas caso houvesse maior colaboração da equipe. Ele também voltou a mencionar que determinadas situações entre os dois carros não deveriam ter acontecido.
— Naquele ponto, eu precisava de apoio para termos alguma chance de bater Kimi. Teve alguns momentos na temporada em que, com o apoio correto, eu acho que poderíamos ter superado Kimi, como em Zandvoort.
O britânico, entretanto, evitou ampliar as críticas diretamente aos companheiros de equipe e indicou que a responsabilidade pela condução dos episódios cabe à própria Ferrari.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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