Rafa Câmara vai encerrar a temporada de 2026 na F1. A Haas confirmou neste domingo (22) a participação do brasileiro nos GPs do Catar e de Abu Dhabi, o que o tira das duas últimas etapas da Fórmula 2. Nas redes sociais, o piloto se despediu da Invicta Racing, equipe pela qual lidera o campeonato da categoria de acesso.

Para seguir na F1, Rafa Câmara deixa a Fórmula 2 com 207 pontos, sete à frente do búlgaro Nikola Tsolov. As rodadas restantes das duas categorias acontecem nos mesmos fins de semana, e o brasileiro dará continuidade à adaptação à Haas, onde já tem contrato para correr durante toda a temporada de 2027.

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Brasileiro publica despedida da Invicta

O piloto agradeceu à equipe pela trajetória na Fórmula 2 e destacou a relação construída com os profissionais que o acompanharam no campeonato.

— A Invicta Racing foi muito mais do que uma equipe para mim. Foi uma família, um lugar onde cresci, aprendi e compartilhei momentos inesquecíveis, desde os desafios que enfrentamos até chegarmos juntos ao topo do campeonato de F2 — escreveu no Instagram, em tradução do inglês.

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Câmara também ressaltou a importância da passagem pela escuderia para chegar à principal categoria do automobilismo.

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— Demos passos importantes na minha jornada rumo à Fórmula 1, e serei sempre grato pelo apoio, pela confiança e pelas memórias que construímos ao longo do caminho — acrescentou.

Na publicação, o brasileiro afirmou que o período com a Invicta termina "antes do esperado" e desejou sucesso à equipe enquanto segue a carreira na Haas.

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Preparação de Rafa Câmara para a F1 2027

Câmara estreou na Fórmula 1 no GP de São Paulo, após a saída de Esteban Ocon da Haas, e voltou a competir em Las Vegas. A permanência nas etapas finais ainda estava em aberto justamente pela possibilidade de retornar à F2 para defender a liderança.

O brasileiro terminou sua segunda corrida na categoria em 16º lugar. Em Las Vegas, sofreu um toque de Sergio Pérez e rodou, mas conseguiu continuar na prova. Agora, terá mais dois Grandes Prêmios ao lado de Oliver Bearman antes de iniciar sua primeira temporada completa na F1.