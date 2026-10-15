Vídeo: Hamilton surfa em Bali durante pausa da Fórmula 1

Lewis Hamilton aproveitou a pausa no calendário da Fórmula 1 para surfar em Bali, na Indonésia. O piloto da Ferrari publicou fotos e um vídeo nas redes sociais mostrando a experiência no mar e recebeu comentários de grandes nomes do surfe mundial.

Nas imagens, o heptacampeão de 41 anos aparece em pé na areia e, no vídeo, pega uma onda e acena para a câmera na sequência. A publicação atraiu a atenção de surfistas profissionais de destaque.

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O lendário Kelly Slater, onze vezes campeão mundial, deixou um comentário com a gíria "Brah!", que pode ser traduzida como "irmão" ou "amigo". Griffin Colapinto, também competidor do circuito mundial da World Surf League (WSL), escreveu que "esse é o caminho". A publicação também recebeu curtidas dos campeões Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e John John Florence.

Lewis Hamilton surfing in new video! 🏄‍♂️ https://t.co/7Fz1rCkA7V — deni (@fiagirly) October 14, 2026

Atividades de Lewis Hamilton

A passagem por Bali integra uma sequência de atividades que Hamilton tem realizado nos intervalos entre as etapas da temporada. Em junho, o piloto levou o irmão Nicholas para uma volta no circuito de Fiorano, na Itália, a bordo de um monoposto da Ferrari com três lugares.

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Antes do GP da Bélgica, Hamilton curtiu a folga com a namorada Kim Kardashian, empresária e influenciadora. O casal passou o tempo em meio à natureza, com passeio de moto aquática e caminhada.

Sem corridas neste final de semana, o próximo compromisso do piloto na Fórmula 1 é o GP dos Estados Unidos, na semana que vem. Hamilton tenta conquistar a segunda vitória no ano e adiar o provável título de Kimi Antonelli, piloto da Mercedes.

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Datas e horários do GP dos EUA

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)