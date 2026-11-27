A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (27) às atividades do GP do Catar 2026. A etapa é disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha, e começou com o primeiro treino livre neste manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe como foi o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

Rafa melhora seu tempo e vai para o 17º lugar, enquanto Gabriel vai para 12º ao superar Arvid.

Primeiros 20 minutos se passaram!

Nova melhora de Bortoleto, que retorna ao top-10.

Rafa ainda enfrenta dificuldades para subir no grid. Ele tem apenas o 19ª melhor tempo.

Com a melhora dos riveis, o brasileiro perde duas posições.

Enquanto isso, mais abaixo, Bortoleto enfim registra tempo. O brasileiro tem a nona volta mais rápida da sessão.

E já tem outro para assumir a 2ª colocação: Isack Hadjar. O francês supera Russell por apenas 0,1 segundos.

Uma escapada rendeu uma punição para Charles, que perde a boa volta e volta a cair para sexto.

E chegou a Ferrari! Leclerc se "aperta" entre os companheiros da Flecha de Prata, com um tempo de apenas 0,1 segundos de diferença para Antonelli.

Lando Norris pula para o top-3, atrás apenas da dupla da Mercedes, com Antonelli, em primeiro, e Russell, em segundo.

Não demorou para Ollie conseguir melhorar sua volta. O piloto da Haas fica a 3 segundos do companheiro e cerca de 3 segundos do líder italiano.

Tempo de Oliver Bearman é lento, e britânico fica atrás de Câmara. No topo, destaca-se Kimi Antonelli após as primeiras tentativas serem registradas.

Na verdade, nos primeiros minutos, apenas Lando Norris e Carloz Sainz seguem dentro dos boxes.

Assim como o novato da Haas, Gabriel Bortoleto também entra na disputa com o primeiro grupo.

Pierre Gasly é o primeiro da fila a ir à pista e lidera o pelotão. Logo atrás, está o brasileiro Rafa Câmara.

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP do Catar começa em 15 minutos.

Relembre o GP de Las Vegas:

Onde assistir ao GP do Catar hoje (27/11):

SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2026

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 14h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.

O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.

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