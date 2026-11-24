Após o GP de Las Vegas, a Fórmula 1 segue para a segunda etapa da sequência de três corridas na reta final da temporada de 2026. O Grande Prêmio do Catar é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (27) e domingo (29), no Circuito Internacional de Lusail. A prova será a 22ª etapa da temporada de 2026.

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A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.

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O Grande Prêmio do Catar terá uma programação habitual na Fórmula 1. Depois das atividades de madrugada, a categoria volta a realizar a corrida na manhã de domingo (29), enquanto as atividades de pista começarão logo na sexta-feira (19), às 10h30.

E os horários do GP de Las Vegas?

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)

O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.

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