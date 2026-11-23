George Russell terminou o GP de Las Vegas da Fórmula 1 frustrado com o resultado, mas sem arrependimentos pela decisão que comprometeu sua corrida. O britânico da Mercedes ocupava a terceira posição quando tentou ultrapassar o companheiro de equipe Kimi Antonelli, travou os pneus e tocou o muro a três voltas do fim. Com o incidente, perdeu posições e cruzou a linha de chegada em nono lugar.

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Após a prova, Russell explicou que precisava chegar à segunda colocação para ter chances de disputar a vitória na última volta. Naquele momento, Antonelli estava à frente de Max Verstappen e não tinha o modo de ultrapassagem disponível, o que abriu uma oportunidade para o britânico tentar ganhar a posição.

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Durante boa parte da corrida, Russell esteve envolvido na disputa pela liderança com Verstappen. O gerenciamento de energia foi um dos fatores determinantes da prova, com os pilotos alternando posições em diferentes momentos. A estratégia do britânico consistia em utilizar a potência da bateria no terceiro setor para tentar completar a ultrapassagem sobre o holandês na curva 1.

No entanto, Russell perdeu a posição para Antonelli na parte final da disputa. Com o pelotão ainda próximo e a possibilidade de alcançar Verstappen em aberto, o piloto decidiu arriscar uma nova manobra sobre o companheiro de equipe. A tentativa não saiu como planejado: Russell travou os pneus, tocou a barreira de proteção e caiu para o oitavo lugar.

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Na última volta, o britânico ainda foi ultrapassado por Carlos Sainz, da Williams, e terminou em nono, somando apenas dois pontos. Apesar de reconhecer que poderia ter adotado uma postura mais conservadora para assegurar o terceiro lugar, Russell defendeu a decisão de buscar a vitória.

— O risco era muito alto e eu paguei o preço, mas eu poderia ter sido conservador e, provavelmente, teria ido para casa com o terceiro lugar. E eu provavelmente também estaria aqui um pouco desapontado. É claro que eu não estou feliz, mas não me arrependo do que aconteceu. Claro, não acabou da forma que eu esperava — afirmou o piloto.

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Russel e Verstappen na pista do GP de Las Vegas da Fórmula 1 (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Russell perde terreno na disputa pelo vice-campeonato da F1

O resultado em Las Vegas também teve impacto na classificação do Mundial de Pilotos. Com os dois pontos conquistados, Russell chegou a 264 e caiu para a quarta posição, empatado com Lando Norris. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 267 pontos, enquanto Max Verstappen ampliou sua vantagem na vice-liderança e alcançou 304.

A temporada 2026 da Fórmula 1 entra agora em sua reta final. A próxima etapa será o GP do Catar, entre os dias 27 e 29 de novembro, quando Russell terá uma nova oportunidade de recuperar terreno na classificação.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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