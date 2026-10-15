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Fim da novela! Rafa Câmara fecha com a Haas e será o novo brasileiro da F1 em 2027

Piloto brasileiro fará dupla com Oliver Bearman

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 11:02
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Rafael Câmara venceu uma das etapas do GP de Baku da F2
Rafael Câmara venceu uma das etapas do GP de Baku da F2 (Foto: Instagram F2)

Rafael Câmara foi enfim anunciado pela Haas como piloto titular para a temporada 2027 da Fórmula 1 nesta quinta-feira (15). Ao lado de Gabriel Bortoleto, o pernambucano será mais um representante brasileiro no grid e dará o próximo passo na carreira após se destacar na Fórmula 2. O acordo marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016.

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A confirmação foi divulgada pela equipe norte-americana, que terá Câmara como companheiro de Oliver Bearman em 2027. O brasileiro chega à Haas após uma trajetória de destaque nas categorias de base e passa a integrar o grupo de pilotos que disputará a próxima temporada da principal categoria do automobilismo mundial. Em destaque, essa é a única mudança confirmada no grid da F1 para o próximo ano.

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Rafa Câmara chega à F1 após trajetória nas categorias de base

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara construiu sua carreira nas categorias de formação até chegar à Fórmula 2, onde passou a chamar atenção pelo desempenho. O brasileiro também conquistou títulos importantes ao longo da trajetória, consolidando seu nome entre as principais promessas do automobilismo nacional.

Na temporada de 2026, o pernambucano disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Após vencer no último domingo (27), em Baku, ampliou a liderança do campeonato justamente na reta decisiva da temporada. Seus resultados também despertaram o interesse da Haas, que avaliou o brasileiro em testes com um carro da equipe.

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Rafa Câmara (carro amarelo) em ação no meio do pelotão da F2 no GP do Azerbaijão
Rafa Câmara (carro amarelo) em ação no meio do pelotão da F2 no GP do Azerbaijão (Foto: Reprodução/Fórmula 2)

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Com o último triunfo, Câmara chegou a 207 pontos na classificação. Ele abriu sete pontos de vantagem para o búlgaro Nikola Tsolov, que terminou a prova em segundo e aparece com 200 pontos. Alex Dunne, outro candidato ao título, está próximo da dupla e soma 174 pontos. Assim, além da vaga na F1, o brasileiro pode conquistar o título da F2 logo em sua temporada de estreia na categoria.

Brasil terá dois pilotos na F1 em 2027

A chegada de Câmara também amplia a presença brasileira na Fórmula 1. O país voltará a contar com dois representantes no grid, ao lado de Gabriel Bortoleto, que disputa a categoria pela Audi. A última vez que isso aconteceu foi na temporada de 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr representaram o Brasil na categoria.

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