Fim da novela! Rafa Câmara fecha com a Haas e será o novo brasileiro da F1 em 2027
Piloto brasileiro fará dupla com Oliver Bearman
Rafael Câmara foi enfim anunciado pela Haas como piloto titular para a temporada 2027 da Fórmula 1 nesta quinta-feira (15). Ao lado de Gabriel Bortoleto, o pernambucano será mais um representante brasileiro no grid e dará o próximo passo na carreira após se destacar na Fórmula 2. O acordo marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016.
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A confirmação foi divulgada pela equipe norte-americana, que terá Câmara como companheiro de Oliver Bearman em 2027. O brasileiro chega à Haas após uma trajetória de destaque nas categorias de base e passa a integrar o grupo de pilotos que disputará a próxima temporada da principal categoria do automobilismo mundial. Em destaque, essa é a única mudança confirmada no grid da F1 para o próximo ano.
Rafa Câmara chega à F1 após trajetória nas categorias de base
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara construiu sua carreira nas categorias de formação até chegar à Fórmula 2, onde passou a chamar atenção pelo desempenho. O brasileiro também conquistou títulos importantes ao longo da trajetória, consolidando seu nome entre as principais promessas do automobilismo nacional.
Na temporada de 2026, o pernambucano disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Após vencer no último domingo (27), em Baku, ampliou a liderança do campeonato justamente na reta decisiva da temporada. Seus resultados também despertaram o interesse da Haas, que avaliou o brasileiro em testes com um carro da equipe.
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Com o último triunfo, Câmara chegou a 207 pontos na classificação. Ele abriu sete pontos de vantagem para o búlgaro Nikola Tsolov, que terminou a prova em segundo e aparece com 200 pontos. Alex Dunne, outro candidato ao título, está próximo da dupla e soma 174 pontos. Assim, além da vaga na F1, o brasileiro pode conquistar o título da F2 logo em sua temporada de estreia na categoria.
Brasil terá dois pilotos na F1 em 2027
A chegada de Câmara também amplia a presença brasileira na Fórmula 1. O país voltará a contar com dois representantes no grid, ao lado de Gabriel Bortoleto, que disputa a categoria pela Audi. A última vez que isso aconteceu foi na temporada de 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr representaram o Brasil na categoria.
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