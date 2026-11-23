A Fórmula 1 (F1) retomará a restrição no uso dos pneus no GP do Catar, marcado para este domingo (29), no Circuito de Lusail. A Pirelli, fornecedora oficial, definiu que cada jogo de pneus poderá ser utilizado por no máximo 27 voltas durante o fim de semana, medida que deve forçar os pilotos a realizarem pelo menos duas trocas na corrida.

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Desde a estreia da etapa em 2021, o GP do Catar tem apresentado desafios significativos para os pneus devido às características do traçado de Lusail. A pista impõe elevadas cargas laterais e térmicas, especialmente no lado esquerdo dos carros, provocando desgaste intenso e estresse na estrutura dos compostos. Em 2022, o limite havia sido de 25 voltas por jogo, e agora a Pirelli ajustou para 27 voltas, considerando os testes recentes que indicaram esse número como seguro.

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— Vimos em nossos testes que isso (27 voltas máximas) é, digamos, aceitável, sem nenhum risco específico. Mas sabemos que o problema no Catar é que temos um desgaste localizado muito intenso, especialmente na parte dianteira, com 100% de desgaste facilmente atingido após 25 ou 26 voltas, em média. Isso está gerando maior tensão no pneu, pois não há mais o composto da banda de rodagem protegendo a estrutura. Além disso, há cargas elevadas, altas cargas laterais nessa região, além de alta temperatura, especialmente na carcaça. Portanto, esses são os fatores que estão influenciando mais a resistência à integridade do pneu — disse Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli na F1.

Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

O circuito possui poucas retas longas, o que reduz o tempo de descanso dos pneus e aumenta a pressão sobre eles nas sequências de curvas rápidas. O asfalto abrasivo da região, aliado ao calor característico do local, agrava ainda mais o desgaste da borracha. Esses fatores combinados tornam os stints longos arriscados, com risco de estouros e perda de integridade dos pneus.

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Após incidentes com furos em 2021, envolvendo pilotos como George Russell e Lando Norris, a Pirelli implementou regras específicas para preservar a segurança e a performance dos pneus no GP do Catar. Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli na Fórmula 1, explicou que o desgaste localizado na parte dianteira dos pneus pode atingir 100% após cerca de 25 ou 26 voltas, aumentando a tensão na estrutura e exigindo a limitação do uso para evitar acidentes.

Essa restrição no uso dos pneus deve influenciar diretamente a estratégia das equipes e pilotos, que precisarão planejar pelo menos duas paradas obrigatórias durante a corrida para garantir a integridade dos compostos e o desempenho ideal.

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O GP do Catar será disputado no próximo domingo, e a limitação no uso dos pneus deve ser um dos principais fatores estratégicos da prova, com equipes ajustando suas táticas para lidar com o desgaste intenso no Circuito de Lusail.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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