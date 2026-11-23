Charles Leclerc admite erro e critica situação com Hamilton na Ferrari: 'Inaceitável'
Piloto reconhece penalização após toque com companheiro no GP de Las Vegas e cobra mudanças
Charles Leclerc assumiu a responsabilidade pelo incidente com Lewis Hamilton durante o GP de Las Vegas de Fórmula 1, na volta 38, que resultou em penalização de dez segundos para o monegasco e prejudicou o britânico. O piloto da Ferrari afirmou que a situação entre os companheiros de equipe não pode continuar e demonstrou incômodo com o episódio.
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O toque entre Leclerc e Hamilton ocorreu nas curvas 7 e 8 da pista, quando o britânico rodou após o contato, perdendo posições importantes na corrida. A direção de prova aplicou uma punição de dez segundos a Leclerc, que aceitou a decisão como justa, sem tentar justificar sua manobra.
— Acho que tinha bastante espaço por dentro na curva 7 por causa da disputa entre Lewis e as McLarens, então achei que era seguro atacar por dentro. Infelizmente, acho que Lewis não me viu nos retrovisores, dado o ângulo do carro dele e a distância entre nós; no fim, a vantagem desapareceu. Não culpo Hamilton porque fui eu quem recebeu a penalização. Na altura, não senti que tivesse feito nada de errado — explicou.
Apesar de assumir a responsabilidade pelo incidente em Vegas, Leclerc foi direto ao abordar as crescentes tensões de relacionamento na Ferrari.
— Sinto muita vergonha pela equipe. Isso não pode continuar. É inaceitável — completou.
Chefe da Ferrari critica novo confronto entre pilotos
O episódio aumentou a preocupação da Ferrari com os desentendimentos entre seus dois pilotos. Depois de outro confronto entre Hamilton e Leclerc no GP da Cidade do México, a equipe já havia promovido conversas internas para evitar novos incidentes.
O chefe da escuderia, Fred Vasseur, demonstrou irritação com a colisão em Las Vegas e classificou o ocorrido como "completamente inaceitável". O dirigente destacou que os pilotos precisam considerar os interesses coletivos da equipe, além das disputas individuais por posição.
Hamilton, por sua vez, preferiu não comentar diretamente a atitude do companheiro e deixou a responsabilidade por uma eventual mudança nas regras internas nas mãos da Ferrari.
— Isso cabe à Ferrari decidir. Fiz tudo o que podia, disse tudo o que tinha para dizer e até mais. Tem sido difícil. Tudo o que posso fazer é continuar aparecendo, dar o meu melhor e torcer para que, nos bastidores, eles finalmente encontrem uma solução — afirmou o britânico.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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