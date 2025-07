Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 (F1), neste domingo (6), no Circuito de Silverstone. Em corrida marcada pela chuva, o inglês da McLaren aproveitou a punição sofrida por Oscar Piastri durante o regime de Safety Car para vencer em casa. Em terceiro, Nico Hülkenberg, da Sauber, teve grande estratégia durante a chuva e conseguiu o primeiro pódio na carreira após 239 corrida. Gabriel Bortoleto bateu no início da prova e abandonou.

Como foi a corrida?

Com condições mistas, logo na volta de apresentação George Russell, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman entraram no pit para colocar para trocar o pneu intermediário para o de pista seca.

Na largada, sem chuva, Verstappen largou bem e se manteve na liderança, com Piastri colado. No meio do pelotão, Ocon foi “sanduichado” por Tsunoda e Lawson e sobrou a pior para o neozelandês da Racing Bulls, que foi acertado em cheio pelo francês da Haas e abandonou a corrida. Com o acidente, o VSC foi acionado.

Após o fim do virtual Safety Car, Gabriel Bortoleto, que estava com pneu de pista seca, escorregou na primeira curva e foi para a brita, danificando a asa traseira ao bater no muro. Com o incidente o brasileiro abandonou a prova e acionou o VSC.

Quando a corrida voltou ao ritmo normal, Piastri seguiu mais rápido que Verstappen e ultrapassou o holandês na Reta do Hangar na sexta volta. Mesmo com a iminência da chuva, Norris encostou em Max e também ultrapassou o piloto da Red Bull.

Porém, a chuva chegou e os líderes foram aos boxes. Com um pit lento de Norris, Verstappen conseguiu recuperar a segunda posição. Com a chuva aumentando, a direção de prova acionou o Safety Car. Na parte de trás, Lance Stroll e Nico Hülkenberg pararam antes e voltaram em quarto e quinto, respectivamente.

Na relargada, Isack Hadjar acertou a traseira de Kimi Antonelli e rodou na Copse. Com o acidente, o carro de segurança retornou à pista. O francês abandonou a corrida. Com o Safety car saindo na 21ª volta, Max Verstappen rodou na antepenúltima curva e caiu para 10º. Stroll assumiu a terceira posição.

Porém, antes da rodada do holandês, Oscar Piastri freou drasticamente e infringiu o protocolo de Safety Car, o que lhe rendeu uma punição de 10 segundos. No terço final da corrida, o DRS foi liberado e Hülkenberg partiu para cima de Stroll e assumiu a terceira posição. No embalo, Hamilton também ultrapassou o canadense da Aston Martin, indo para quarto.

Ao fim, com a pista secando, os pilotos voltaram aos boxes para colocar o pneu slick. Com a parada, Piastri pagou a punição de 10s e Norris assumiu a ponta para não perder mais. O inglês da McLaren apenas administrou a vantagem sobre o companheiro de equipe e venceu o GP da Inglaterra.

Em terceiro lugar, Nico Hülkenberg conseguiu manter Lewis Hamilton atrás e conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1, após 241 corridas na categoria.

Tabela do Grande Prêmio da Inglaterra de F1

1 L NORRIS McLaren Mercedes 52 voltas 2 O PIASTRI McLaren Mercedes +6.812 3 N HÜLKENBERG Sauber Ferrari +34.742 4 L HAMILTON Ferrari +39.812 5 M VERSTAPPEN Red Bull Honda +56.781 6 P GASLY Alpine +59.857 7 L STROLL Aston Martin Mercedes +60.603 8 A ALBON Williams Mercedes +64.135 9 F ALONSO Aston Martin Mercedes +65.858 10 G RUSSELL Mercedes +70.674 11 O BEARMAN Haas Ferrari +72.095 12 C SAINZ Williams Mercedes +76.592 13 E OCON Haas Ferrari +77.301 14 C LECLERC Ferrari +84.477 15 Y TSUNODA Red Bull Honda +1 volta NC A ANTONELLI Mercedes NC NC I HADJAR RB Honda NC NC G BORTOLETO Sauber Ferrari NC NC L LAWSON RB Honda NC NC F COLAPINTO Alpine NC

