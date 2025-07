F1: GP da Inglaterra completa 75 anos em 2025

A 12° corrida desta temporada da F1 acontece neste domingo (6) no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, às 11h (de Brasília). O país considerado um dos berços do automibilismo cediou a primeira corrida da F1 e completa 75 anos em 2025.

O circuito conta com 52 voltas, 18 curvas e 5,891 km de extensão. Nas últimas três temporadas, Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Williams), quando ainda defendiam as cores da Ferrari, se consagraram campeões do GP. Vale lembrar que Lewis Hamilton é o maior vencedor da etapa, com nove vitórias.

Ao longo dos 75 anos de história, apenas três brasileiros venceramo GP da Inglaterra: Emerson Fittipaldi, em 1972 e 1975; Ayrton Senna, em 1988; e Rubens Barrichello, em 2003.

Austrailano Oscar Piastri, da MacLaren, no treino classificatório para o GP da Inglaterra da F1 (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Veja o grid

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 216 pontos, 15 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Ferrari, Mercedes e Red Bull vêm em sequência.

Pos. de largada Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull Racing 2º Oscar Piastri McLaren 3º Lando Norris McLaren 4º George Russell Mercedes 5º Lewis Hamilton Ferrari 6º Charles Leclerc Ferrari 7º Fernando Alonso Aston Martin 8º Pierre Gasly Alpine 9º Carlos Sainz Williams 10º Kimi Antonelli Mercedes 11º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 12º Isack Hadjar Racing Bulls 13º Alexander Albon Williams 14º Esteban Ocon Haas 15º Liam Lawson Racing Bulls 16º Gabriel Bortoleto Sauber 17º Lance Stroll Aston Martin 18º Oliver Bearman Haas 19º Nico Hulkenberg Sauber 20º Franco Colapinto Alpine

