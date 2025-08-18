A parceria entre Lewis Hamilton e a Ferrari animou os fãs da Fórmula 1 antes mesmo do início da temporada. Apesar da expectativa, o resultado entregue não pode ser descrita por nada além de decepção. Os problemas enfrentados pelo heptacampeão mundial na escuderia, segundo ex-chefe da equipe Haas, Guenther Steiner, afetaram diretamente sua confiança dentro e fora das pistas, o que contribuiu ainda mais para um desempenho ruim e pode culminar em sua aposentadoria.

— Ele perdeu a autoconfiança. Se você não acredita mais em si mesmo, não consegue performar. O heptacampeão mundial na Scuderia, isso parecia um conto de fadas. Porém, é natural que as expectativas fossem altas. Mas, quando a realidade não corresponde, a confiança desaparece — analisou Guenther.

O "conto de fadas", apontado pelo ex-dirigente, ficou no imaginar os fãs que esperavam outro cenário para Hamilton no meio da temporada. Até as férias de verão, o britânico acumula 109 pontos no Mundial de Pilotos, cerca de 42 a menos que Charles Leclerc. Os pilotos da Ferrari ocupam a sexta e quinta colocação, respectivamente.

A "culpa" é da Ferrari ou de Hamilton?

É inegável que Hamilton ainda não se acostumou com o estilo de carro da Ferrari. Em meio a grandes reclamações, tanto de Lewis quanto de Leclerc, Guenther aponta que os problemas no veículo não pode se tornar a única razão pelo mau desempenho na F1. O ex-chefe de equipe ainda destacou a qualidade da escuderia.

— Em outras palavras, estamos na Fórmula 1, um piloto de ponta precisa se adaptar ao que lhe é dado. Se um carro é difícil de lidar em certas áreas, então cabe ao piloto se adaptar, não o contrário — afirmou.

O contrato de Hamilton com a equipe italiana tem validade de mais de um ano, podendo ser renovado para um terceiro. As chances do heptacampeão mundial continuar em atividade, para Guenther, podem estar em cheque. Com isso, a pausa de verão deve ser decisiva para Lewis decidir se continua com a Ferrari ou se enfim aproveita a aposentadoria das pistas.

— Assim, talvez ele volte mais relaxado e sua atuação melhore. Por outro lado, talvez não, e aí eu posso muito bem o imaginar dizendo no final do ano: "É isso. Não farei isso comigo mesmo por mais um ano". Afinal, ele é uma marca por si só. Muitos pilotos precisam da F1 como plataforma, mas em contraste, Lewis não mais — completou o ex-dirigente.

A Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.